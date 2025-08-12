울진군-리본디어스, 산불 주민 치유 및 지역 활성화에 맞손…업무협약 체결

10월 초 ‘트리헌드레드 스마일 페스티벌’ 개최 추진

기후변화 인식 및 관광·웰니스 연계로 지역 활성화

이미지 확대 손병복(오른쪽) 울진군수과 정광윤 리본디어스 이사장이 7일 울진군청에서 산불 피해 지역 주민 치유와 회복 및 지역사회 활성화를 위한 상호협력을 약속하는 업무협약을 체결했다. 리본디어스 제공

이미지 확대 손병복(왼쪽) 울진군수과 정광윤 리본디어스 이사장이 7일 울진군청에서 산불 피해 지역 주민 치유와 회복 및 지역사회 활성화를 위한 상호협력을 약속하는 업무협약을 체결했다. 리본디어스 제공

이미지 확대 손병복(오른쪽 세번째) 울진군수과 정광윤 리본디어스 이사장이 7일 울진군청에서 산불 피해 지역 주민 치유와 회복 및 지역사회 활성화를 위한 상호협력을 약속하는 업무협약을 체결했다. 리본디어스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 울진군(군수 손병복)과 사단법인 리본디어스(이사장 정광윤)는 7일 산불 피해 지역 주민 치유와 회복 및 지역사회 활성화를 위한 상호협력을 약속하는 업무협약을 체결했다.이번 협약은 2022년 울진 지역 산불을 비롯해 기후변화가 야기한 자연재해·이상기후에 영향을 받는 기후취약계층의 심리적 치유와 회복을 지원하고, 기후위기 대응에 대한 사회적 인식을 높이는 동시에 지역사회 활성화에 기여하기 위한 목적으로 이뤄졌다.울진군과 리본디어스는 오는 10월 초 ‘트리헌드레드 스마일 페스티벌’(가칭) 개최를 추진한다.이 행사는 산불 피해 복구와 지역 회복을 위해 헌신한 자원봉사자들에게 감사의 마음을 전하고, ‘기후 취약은 우리 모두의 문제’라는 인식을 나누는 참여형 행사로 꾸려진다.지역 주민은 물론 외부 관광객도 함께 즐길 수 있도록 개방형 프로그램으로 구성된다. 특히 웃음이 가득한 치유·웰니스와 관광을 연계해 울진군만의 특별한 경험을 제공할 예정이다.울진군과 리본디어스는 이번 협약을 토대로 지역 맞춤형 치유·회복 프로그램을 확대하고, 탄소중립을 향한 시민 실천과 지역 관광·웰니스 콘텐츠를 연계해 지역사회의 지속가능한 성장 기반을 다져나간다는 방침이다.행사 세부 일정과 프로그램, 사전 등록 방법 등은 울진군 공식 채널 및 리본디어스 홈페이지 등을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.신진호 기자