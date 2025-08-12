피엠그로우, 부산시 ‘배터리 여권 플랫폼 구축 사업’ 실행

이미지 확대 dpp 이미지. 피엠그로우 제공

전기차 배터리 데이터 서비스 전문기업 피엠그로우가 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하고 부산시가 발주한 ‘배터리 여권 플랫폼 구축 사업’의 수행기관으로 선정됐다.이번 사업은 유럽연합(EU)이 2027년부터 시행하는 ‘디지털제품여권(Digital Product Passport, DPP)’ 제도 대응을 위한 국내 대표 실증 프로젝트다.DPP는 제품의 전 생애주기 데이터를 기록·검증해 탄소배출량, 원재료 출처, 수리·재사용·재활용 이력 등을 투명하게 공개하는 제도다. 유럽의 환경∙순환경제와 수입 규제를 위해 시작됐지만, 데이터 주권을 체계적으로 관리할 수 있을 뿐 아니라 산업군별 필수 데이터를 보호하는 기술이 포함되어 있어 보험, 정비, 중고차 거래, 주차장 안전 등 다양한 서비스 산업 육성에도 파급 효과가 크다.이번 DPP 과제는 전기차 소유자가 본인의 안전과 자산가치를 보장받으면서 안심하고 데이터를 제공할 수 있는 환경을 조성하는 데 의의가 있다. 프라이버시 침해와 해킹 우려를 불식시키면 더 많은 운행 데이터가 축적되고 이를 기반으로 새로운 서비스 시장이 활성화되는 선순환이 가능하기 때문이다.피엠그로우는 이번 실증을 통해 DPP표준화를 촉진하고 국제 표준화 과정에서 주도권을 확보할 계획이다.박재홍 대표는 “이번 배터리 여권 플랫폼 구축 사업을 통해 더욱 투명하고 안전한 데이터 서비스 시장 확대의 계기를 마련할 것”이라며 “공급자와 수요자가 모두 안심할 수 있는 데이터 생태계를 만들고 국제 DPP 규정에 동적 데이터 표준을 반영해 주도권을 확보하겠다”고 말했다.피엠그로우는 현재까지 1억 3천만km 이상의 전기차 운행 데이터를 보유하고 있으며, 이를 AI로 분석해 전기차 배터리 잔가 보증 서비스인 ‘와트에버(WattEver)’와 전기차 안전 보증 서비스 ‘와트세이프(WattSafe)’를 상용화했다.구형모 기자