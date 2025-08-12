조국, 내년 부산시장 선거 최대 변수로 급부상

이미지 확대 자녀 입시비리 혐의 등으로 징역형이 확정돼 수감되는 조국 전 조국혁신당 대표가 지난해 12월 16일 오전 경기도 의왕시 서울구치소에 수감되기 전 지지자들을 향해 주먹을 쥐고 있다. 뉴시스

조국 조국혁신당 전 대표가 11일 사면·복권되면서 내년 부산시장 선거 구도에도 큰 변수로 떠올라 관심을 모으고 있다.지역 정치권에서는 조 전 대표가 사면·복권되면 내년 부산시장 선거에 범여권 후보로 출마할 수 잇다는 관측이 계속 흘러나왔다.이날 특별 사면으로 지역 정치권에서는 부산 출신인 조 전 대표의 부산시장 선거 출마 가능성이 한층 더 힘을 얻고 있다.국민의힘 측에서는 조 전 대표의 부산시장 선거 출마설에 대해 불리할 게 없다는 입장이다.조 전 대표가 선거전에 나서 민주당 후보와 겨루게 되면 범여권 지지표를 일정부분 가져간다고 보기 때문이다. 그러나 민주당에서 선출된 부산시장 후보와 조 전 대표가 후보 단일화가 성사되면 고전할 수도 있다는 우려 섞인 관측도 함께 나온다.현재 국민의힘에서는 내년 3선에 도전하는 박형준 시장 외에 눈에 띄는 다른 후보군은 없는 상황이다.반면 여당인 민주당에서는 전재수 해양수산부장관, 최인호 전 의원, 이재성 시당 위원장, 박재호 전 의원 등 후보군이 많아 반응이 엇갈린다.먼저 “부산시장 선거 승리를 위해 대승적 차원의 후보 단일화를 고려햐야 한다”는 주장이 있다.역대 선거에서 더불어민주당 부산 득표율이 40% 안팎에 머물렀기 때문에 현재 부산시장 후보군들과 조 전 대표 간 경쟁 구도로 범여권 지지세를 끌어올릴 수 있다는 것.반면 “조 전 대표의 사면·복권에 대해 반대 의견도 많고 , 보수 지지세가 강한 부산 정치 지형에서 조 전 대표 출마가 선거 승리에 도움이 되지 않는다”는 의견도 만만찮다.이재성 민주당 부산시당 위원장은 “내년 지방선거에서 민주당과 조국혁신당이 어떤 관계를 설정하느냐에 따라 범여권 후보 간 대결 구도가 완전히 달라질 것”이라고 말했다.구형모 기자