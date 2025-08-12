“기부자 절반은 무조건 당첨”… 제주, 고향사랑기부금 누적 70억 달성 이벤트

제주에 10만원 이상 기부자

‘51% 무조건 당첨’ 이벤트

12일~9월 11일 4주간 진행

당첨땐 은갈치·돼지고기 제공

이미지 확대 제주에 고향사랑기부를 하면 받는 답례품으로 인기가 좋은 제주 은갈치와 제주 돼지고기 세트. 제주도 제공

이미지 확대 제주도는 고향사랑기부금 누적 70억원을 달성한 기념으로 ‘51% 무조건 당첨’ 이벤트를 진행한다. 사진은 행사 포스터. 제주도 제공

제주도는 고향사랑기부금 누적 70억원을 달성한 기념으로 ‘51% 무조건 당첨’ 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.이번 행사는 제주 고향사랑기부제에 따뜻한 정성을 보내준 기부자들에게 감사를 전하고, 지속적인 참여를 유도하기 위해 마련됐다.오는 12일부터 9월 11일까지 4주간 펼쳐지며 기간 내 제주에 10만원 이상을 기부한 기부자가 참여할 수 있다.참여 방법은 ‘고향사랑e음’ 등을 통해 기부한 후 ‘네이버폼(https://naver.me/5gY7p2O8)’에 이름, 주소, 연락처를 입력하면 자동 응모된다.신청자 중 무작위 추첨을 통해 51%를 선정하며, 당첨자에게는 올해 상반기 전국 판매량 1위를 기록한 인기 답례품 ‘제주 은갈치’ 또는 ‘제주 돼지고기’가 랜덤 제공한다.당첨자 발표는 매주 화요일 제주도청 홈페이지 및 개별 문자로 당첨 안내가 이뤄질 예정이다.양기철 제주도 기획조정실장은 “70억원이라는 기록은 제주를 향한 전국 각지의 응원과 관심이 모인 값진 결실”이라며 “더욱 실속있는 답례품과 내실있는 기금사업으로 기부자들의 기대에 부응하도록 노력하겠다”고 말했다.고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지가 아닌 지방자치단체에 연간 2000만 원 이내 금액을 기부하면 10만원까지는 전액, 10만원 초과분에 대해서는 16.5%의 세액공제와 함께 기부액의 30% 이내에서 지역 특산품 및 관광상품 등의 답례품을 받을 수 있는 제도다.연간 10만 원 이상 기부자에게는 ‘탐나는 제주패스’를 발급해 공영관광지 31개소 무료 또는 할인입장, 민영관광지 할인 혜택 등도 제공하고 있다. 탐나는 제주패스는 고향사랑e음에서 자동 발급된다.제주 강동삼 기자