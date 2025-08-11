올림픽 체조경기장 ‘폭발물 신고’… 콘서트 관객 2000여명 대피

“오후 4시 43분~ 8시 10분 폭파” 팩스

﻿폭발물 발견 안 돼… 협박범 추적 중

이미지 확대 백화점 이어 콘서트장에 “폭발물 설치했다” 10일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수돼 콘서트를 보려던 관객을 비롯한 시민들이 대피해 있다.

뉴스1

2025-08-11 12면

10일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수돼 콘서트를 보려던 관객 2000여명이 대피하고 경찰 특공대가 폭발물을 수색하는 소동이 빚어졌다.경찰과 소방 당국에 따르면 한국체육산업개발은 이날 오후 1시 53분쯤 ‘올림픽공원 체조경기장을 오후 4시 43분부터 8시 10분까지 폭파한다’는 내용의 팩스를 받고 경찰에 신고했다. 이후 서울경찰청 기동순찰대와 경찰특공대 등 57명, 소방차 19대와 소방관 70여명이 현장으로 출동해 1시간 동안 폭발물을 수색했다.이날 오후 4시부터 KSPO돔에서 콘서트를 열 예정이었던 아이돌 그룹 더보이즈는 소셜미디어(SNS) 긴급 공지를 통해 “KSPO돔 공연장 내부 시설 점검으로 인해 금일 하우스 오픈 및 공연 시작 시각이 부득이하게 연기될 예정”이라고 밝혔다. 경찰 수색 결과 폭발물은 발견되지 않았고 오후 4시 22분쯤 현장 통제를 해제했다. 경찰은 팩스 발신지 등을 토대로 협박범을 추적 중이다.앞서 서울 중구 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 위협 글을 올린 중학생 1학년 A군은 지난 6일 제주에서 검거됐다. 또 유사한 내용의 댓글을 작성한 20대 B씨도 경남 하동에서 붙잡혔다. A군의 글로 인해 신세계백화점 직원과 고객 등 4000명이 대피했으며, 경찰특공대 등 242명이 투입돼 백화점 곳곳을 수색하는 등 큰 혼란이 벌어졌다.송현주 기자