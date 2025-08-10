정원 도시 ‘세종’, 시민이 가꾼 아름다운 정원 선발

전문가 컨설팅과 민간 정원 등록 등 지원

이미지 확대 정원 참고 사진. 서울신문 DB

세종시는 10일 시민들이 직접 가꾼 다양한 정원을 발굴해 정원 문화를 확산하고 시민들의 자발적인 정원 가꾸기 참여를 유도하기 위한 ‘제5회 세종시 아름다운 정원 경연대회’를 개최한다고 밝혔다.정원이 있는 시민은 누구나 참여할 수 있고 오는 18일부터 9월 12일까지 시 누리집(www.sejong.go.kr)에서 신청받는다. 공모 분야는 마당·옥상·아파트 쪽마루(베란다) 등에 조성한 개인 정원과 기관·상가·학교 등에 조성한 공공정원, 골목길·자투리땅 등에 조성한 마을 정원, 공동주택 등에 조성한 아파트 정원 등 4개 분야다.정원 전문가의 서류·현장 평가를 거쳐 선정된 정원에는 인증 동판을 수여한다.시는 심사 과정에서 전문가 컨설팅을 통해 정원의 완성도를 높이고 수상 정원 중 시민에게 상시 개방하면 민간 정원 등록도 지원한다. 특히 올해는 수상 정원의 활용도를 높이고 시민 체험 기회를 확대하기 위해 ‘정원 나들이’ 프로그램을 신규 운영한다. 개인 정원(3곳)이 대상이며 정원주의 해설과 조성·관리 노하우를 공유하는 방식으로, 오는 10월 예정돼 있다.권영석 세종시 환경녹지국장은 “시민들이 자발적으로 조성한 정원은 정원 도시 세종의 소중한 자산”이라며 “2021년 대회를 시작해 현재 개인 정원 14곳, 공공정원 9곳, 마을 정원 3곳, 아파트 정원 3곳 등 총 29곳의 정원을 발굴 관리하고 있다”고 소개했다.세종 박승기 기자