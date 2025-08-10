농산물은 역시 ‘청송사과’가 최고

청송군 “청송사과, 소비자 추천 농산물 1위”

이미지 확대 전국 최고 품질을 자랑하는 ‘청송사과’가 탐스럽게 익어가고 있다. 청송군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 청송군은 리서치 전문기관인 컨슈머인사이트의 최근 조사에서 청송사과가 농산물 분야 전국 최고 추천율을 보였다고 10일 밝혔다.군에 따르면 전국 소비자 4만 8790명을 대상으로 진행된 이번 조사에서 청송사과가 57.7%의 추천율을 기록해 농산물 분야 1위를 차지했다. 성주 참외(52.2%), 영동 포도(48.7%), 논산 딸기(47.4%), 산청 곶감(46.3%)이 뒤를 이었다.군은 황금사과 연구단지를 조성해 무병묘 연구, 조기수확 기술, 미래사과원 조성 등 고품질 사과 생산 기반을 강화하고 있으며, 고품질 사과 생산을 위한 연구 활동에 주력하고 있다.또 사과를 활용한 ▲체험형 축제 운영 ▲첨단 유통 시스템 구축 ▲농산물 공판장 온라인 경매시스템 도입 등 마케팅, 유통 분야에서도 차별된 정책을 시행하고 있다.윤경희 군수는 “품질 관리와 재배 혁신을 통해 대한민국 최고의 사과라는 명성을 이어가겠다”고 말했다.한편 ‘2025 대한민국 대표브랜드 대상 시상식’에서 ‘청송사과’가 사과브랜드 부문에서 상기도, 신뢰도, 품질, 충성도 등 모든 평가 항목에서 최고점을 받아 1위를 차지했다. 이로써 청송사과는 13년 연속 대상이라는 위업을 달성했다. 올해로 20회를 맞은 ‘대한민국 대표브랜드 대상’은 소비자 선호도 조사에 기반해 브랜드 경쟁력을 객관적으로 평가하는 권위 있는 시상 행사로, 공정성과 신뢰성을 인정받고 있다.청송 김상화 기자