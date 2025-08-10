헬로 오페라 마에스트로 9월 부산콘서트홀서 공연

이미지 확대 헬로 오페라 마에스트로 포스터. 부산시 제공

클래식 부산은 오는 9월 부산콘서트홀에서 ‘헬로 오페라 마에스트로’를 개최한다고 10일 밝혔다.헬로 오페라는 클래식을 대중에게 알리고, 미래 관객을 확보하기 위해 제작한 교육용 오페라 시리즈다. 지난해 부산지역 5개 구·군 문예회관에서 3000여명의 관객에게 선보였다.마에스트로는 치마로사의 오페라 ‘일 마에스트로 디 카펠라’를 각색하고 한글로 번안해 재탄생시킨 가족 맞춤형 교육 오페라다. 부산시가 직접 기획·제적해 국내에서 초연한다.이 작품은 부산콘서트홀의 자랑인 파이프오르간 소리를 직접 감상할 수 있다. 교과서 속 음악과 오케스트라 모든 악기를 재미있게 체험할 수 있도록 만들었다.제작 과정에서 ‘캉캉’, ‘밤의 여왕 아리아’, ‘여자의 마음’ 등 초·중등 교과과정과 연계한 음악을 삽입하고, 학생과 가족 단위 관객의 눈높이에 맞춰 가사를 이탈리아어에서 한글로 번안했다.지휘는 정찬민 독일 아헨극장 부지휘자, 연출은 이회수 국민대 겸임교수가 맡는다. 바리톤 김종표, 소프라노 강주희, 테너 석정엽, 오리가니스트 최서영 등이 출연한다.평일 공연 3회(9월 24일~26일)는 학생 단체 공연으로, 주말 공연 2회(27일 11시, 14시)는 가족 관객을 대상으로 공연을 진행한다. 티켓은 오는 8월 13일 오후 2시부터 부산콘서트홀 홈페이지, 놀(NOL) 인터파크, 예스24, 티켓링크를 통해서 구매할 수 있다.클래식부산 관계자는 “부산콘서트홀의 안정적인 운영을 위해서는 클래식 저변을 확대하고 미래 관객을 개발하는 것이 중요하다”라며, “클래식부산은 헬로 오페라를 포함한 다양한 작품을 기획 제작해 적극적으로 미래 관객을 개발하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자