“해남 8미, 업그레이드로 돌아왔다”…미식관광 새 바람

지역색 살린 닭코스·김쌈 삼치회 등 재선정

이미지 확대 해남 8미인 닭코스 요리.

전남 해남군의 대표 먹거리 ‘해남 8미’가 한층 업그레이드돼 돌아왔다.해남군은 최근 대표음식위원회를 열어 지역을 대표할 8가지 음식 메뉴를 새로 선정했다고 10일 밝혔다.새롭게 구성된 해남 8미는 ▲해남식 닭코스 요리 ▲대흥사 보리쌈밥 ▲해남김쌈 삼치회 ▲해남황칠 요리 ▲땅끝한우 요리 ▲해남밥상 ▲여름 갯장어 ▲고구마 디저트다.군은 설문조사와 전문가 의견을 반영해 해남의 상징성과 특색을 담은 식재료 위주로 메뉴를 정했으며, 업소별로 자유롭게 조리법을 구성할 수 있도록 했다.대표 메뉴인 ‘해남식 닭코스 요리’는 닭회에서 불고기, 백숙, 구이, 죽까지 이어지는 풀코스다. ‘대흥사 보리쌈밥’은 두륜산과 천년고찰 대흥사 인근의 청정 자연에서 즐기는 건강 밥상으로, 보리밥과 나물, 신선한 채소 쌈이 어우러진다.겨울 별미인 ‘해남김쌈 삼치회’는 살이 오른 삼치회에 갓 지은 밥과 묵은지를 곁들여 김에 싸 먹는 ‘삼치삼합’으로 인기를 끈다.지리적표시 제61호인 황칠나무의 주산지답게 ‘해남황칠 요리’도 눈길을 끈다. 황칠오리백숙 등 약용식물의 풍미를 살린 메뉴가 대표적이다. ‘땅끝한우 요리’는 생고기, 샤부샤부, 구이 등 다양한 방식으로 즐길 수 있으며, 여름철에는 회·샤부샤부로 맛보는 갯장어가 별미다.기존 한정식을 확대해 해남 농수산물로 차린 ‘해남밥상’을 포함했고, 마무리 디저트로는 전국적으로 유명한 해남고구마를 활용한 빵·음료·간식을 선보인다.명현관 해남군수는 “해남 8미는 지역 미식관광의 핵심 코스로 자리잡았다”며 “지역 농수특산물 활용 범위를 넓힌 만큼 대표 음식점과 맛집을 적극 발굴해 관광 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.해남 서미애 기자