전남 호우특보 해제…광주·전남 최대 50㎜ 비 더 온다

전남지역에 내려졌던 호우특보가 10일 오전 전부 해제됐다. 광주기상청은 이날 오전 8시 30분을 기해 전남 전역의 호우특보를 해제하고, 광주·전남에 5~50㎜의 비가 추가로 내릴 것으로 예보했다.전날부터 이날 오전 9시 30분까지 누적 강수량은 흑산도 226㎜, 해남 196.5㎜, 영암 188㎜, 강진 183.4㎜, 완도 176.6㎜, 진도 167㎜, 장흥 162.6㎜, 광주 광산 62㎜, 운암 58.1㎜를 기록했다. 시간당 최대 강수량은 진도 48.6㎜, 홍도 48㎜, 해남 땅끝 46.5㎜, 강진 46㎜, 가거도 44㎜, 완도 43.2㎜ 등이었다.밤사이 전남에서는 호우 관련 신고가 7건 접수됐다. 주택·도로 침수 각 1건, 토사 유출 2건, 나무 쓰러짐 2건, 발전소 침수 1건이다. 이날 오전 5시 49분에는 신안군 흑산면 주택이 물에 잠겨 소방당국이 긴급 배수 작업을 벌였고, 같은 날 오전 5시 14분에는 인근 발전소가 침수돼 대응에 나섰다. 인명 피해나 정전은 발생하지 않았다.광주에서는 비 피해 신고가 없었으나, 기상 악화로 국립공원 일부 구간이 통제됐다. 무등산 동부구간과 다도해 서부(흑산도), 월출산은 전면 통제됐으며, 무등산·지리산 일부 등산로도 부분 출입이 제한됐다.여수·광양·보성·함평 등지에서는 산사태 우려로 126가구 158명이 마을회관 등으로 대피했다.기상청은 “전남 남해안 섬 지역에는 밤까지 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 내릴 수 있어 안전에 유의해야 한다”고 당부했다.전남 서미애 기자