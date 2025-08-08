“술, 담배 사줄게”…미성년자 꾀어 성추행한 30대 공무원 구속

이미지 확대 성범죄 관련 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

술이나 담배를 사주겠다며 미성년자를 꾀어 성추행한 30대 공무원이 구속됐다.경북 안동경찰서는 미성년자 의제추행 등의 혐의로 경북도 소속 7급 공무원 A(30)씨를 구속했다고 8일 밝혔다.경찰에 따르면 지난 6월 22일부터 지난달 3일까지 사회관계망서비스(SNS)에서 알게 된 여중생 3명에게 술이나 담배를 사주는 대가로 접근해 부적절한 신체 접촉을 한 혐의를 받고 있다.대구지법 안동지원 박민규 영장전담판사는 전날 오후 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 “도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.경찰 조사 결과 A씨는 학생들이 먼저 ‘술을 먹고 싶다’는 글을 SNS에 올리면 접근한 뒤 범행을 저지른 것으로 드러났다. A씨의 범행은 학생 보호자의 신고로 꼬리를 밟혔다.경찰은 이와 관련해 지난달 중순 무렵 경북도에 수사 개시 통보를 한 것으로 전해졌다.안동 민경석 기자