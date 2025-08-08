이형식 경북도의원, 투병 중 숨져…심장질환

이미지 확대 이형식 경북도의원. 경북도의회 제공

이형식(60) 경북도의회 의원이 심장질환으로 투병 중 8일 숨졌다.경찰과 경북도의회에 따르면 이 도의원은 지난달 27일 가슴 통증 증세로 지역 병원 응급실로 이송됐으며 스텐트 시술을 받은 뒤에도 상태가 호전되지 못했다.그는 국민의힘 소속으로 예천군 제2선거구를 지역구로 두고 활동했다.안동 김형엽 기자