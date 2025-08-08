사회 이형식 경북도의원, 투병 중 숨져…심장질환 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/08/20250808500115 URL 복사 댓글 0 김형엽 기자 수정 2025-08-08 13:24 입력 2025-08-08 13:24 이미지 확대 이형식 경북도의원. 경북도의회 제공 이형식(60) 경북도의회 의원이 심장질환으로 투병 중 8일 숨졌다. 경찰과 경북도의회에 따르면 이 도의원은 지난달 27일 가슴 통증 증세로 지역 병원 응급실로 이송됐으며 스텐트 시술을 받은 뒤에도 상태가 호전되지 못했다. 이새날 서울시의원, 도산의 뜻을 품은 희망의 선율 서울역사박물관을 울리다 서울시의회 바로가기 그는 국민의힘 소속으로 예천군 제2선거구를 지역구로 두고 활동했다.안동 김형엽 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지