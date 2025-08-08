메뉴
‘입추’에도 30도 웃도는 무더위

수정 2025-08-07 18:14
입력 2025-08-07 18:14
‘입추’에도 30도 웃도는 무더위
‘입추’에도 30도 웃도는 무더위 절기상 입추인 7일 서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루에서 시민들이 양산과 모자를 쓰고 산책하고 있다. 8일에도 전국 대부분 지역의 최고기온이 30도를 웃도는 무더위가 이어지겠다.
연합뉴스


절기상 입추인 7일 서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루에서 시민들이 양산과 모자를 쓰고 산책하고 있다. 8일에도 전국 대부분 지역의 최고기온이 30도를 웃도는 무더위가 이어지겠다.

연합뉴스
2025-08-08 10면
