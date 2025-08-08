이미지 확대 ‘입추’에도 30도 웃도는 무더위 절기상 입추인 7일 서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루에서 시민들이 양산과 모자를 쓰고 산책하고 있다. 8일에도 전국 대부분 지역의 최고기온이 30도를 웃도는 무더위가 이어지겠다.

연합뉴스

2025-08-08 10면

