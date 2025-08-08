사회 ‘입추’에도 30도 웃도는 무더위 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/08/20250808010005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-07 18:14 입력 2025-08-07 18:14 이미지 확대 ‘입추’에도 30도 웃도는 무더위 절기상 입추인 7일 서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루에서 시민들이 양산과 모자를 쓰고 산책하고 있다. 8일에도 전국 대부분 지역의 최고기온이 30도를 웃도는 무더위가 이어지겠다.연합뉴스 절기상 입추인 7일 서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루에서 시민들이 양산과 모자를 쓰고 산책하고 있다. 8일에도 전국 대부분 지역의 최고기온이 30도를 웃도는 무더위가 이어지겠다. 연합뉴스 2025-08-08 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지