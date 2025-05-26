“사발면이 500원!” 쿠팡 140원 대란템, ‘중고 매물’로 되판다는데

이미지 확대 쿠팡의 가격 입력 오류로 농심 육개장 사발면이 통상 가격보다 80% 이상 저렴하게 판매된 가운데, 최근 중고거래 사이트에서는 “육개장 사발면을 싸게 판다”는 게시글이 이어졌다. 중고거래 플랫폼 ‘중고나라’ 캡처

이미지 확대 21일 밤 11시쯤 정보공유 카페 등 각종 온라인 커뮤니티에는 “쿠팡에서 농심 육개장 사발면 36개를 5040원에 판다”는 글(사진)이 잇따라 올라왔다. 업계에 따르면 이번 일은 쿠팡 직원의 다순 입력 실수로 발생했다. 온라인 커뮤니티 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

쿠팡의 가격 입력 오류로 농심 육개장 사발면이 개당 140원꼴에 판매되면서 ‘주문 대란’이 벌어진 가운데, 최근 중고거래 사이트에서는 “육개장 사발면을 싸게 판다”는 게시글이 이어졌다.26일 중고거래 플랫폼 중고나라 게시글을 확인해보니 ‘육개장 사발면을 판다’는 글이 여러 개 올라와 있었다.판매자들은 박스째 쌓여있는 사발면이나 박스 안에 여러 개 담겨 있는 사발면 사진 등을 올리며 “유통기한은 2025년 9월” 등의 정보도 함께 덧붙였다.판매가는 36개 기준 2만원, 30개에 1만 6000원 등 다양했다. 반대로 “1만원에 육개장 사발면 30개를 사겠다”고 제안하는 사람도 있었다.최근 중고마켓에 싸게 올라온 육개장 사발면 제품들은 ‘되팔기’로 추정된다.앞서 지난 21일 오후 11시쯤 쿠팡 판매사이트에는 육개장 사발면 상품이 5040원에 노출됐다. 개당 140원 꼴로, 원래 2만 7000~2만 8000원대에 팔리던 상품이라는 점을 고려하면 5분의 1을 밑도는 가격이다.가격 오류가 지속된 시간은 10여분에 불과했으나 그새 수만건의 주문이 폭주했다. 당시 정보공유 카페 등 각종 온라인 커뮤니티에 “쿠팡에서 농심 육개장 사발면 36개를 5040원에 판다”는 글이 확산하면서 사람들은 재빨리 주문에 성공했다.이번 사태는 쿠팡 측에서 판매 단가 설정을 잘못한 게 발단이 됐다. 쿠팡 측은 자사 실수로 벌어진 일인 만큼 재고가 있는 주문 건을 정상 배송해주기로 했다.품절로 주문이 취소된 고객에게는 주문액수에 상응하는 쿠팡캐시를 지급했다. 쿠팡은 이번 가격 오류로 수억원의 손해를 본 것으로 알려졌다.중고나라에서 육개장 사발면 개당 평균 500~600원에 판매되고 있는 것을 고려하면, 개당 140원꼴에 구매한 이들은 중고 거래를 통해 개당 360~460원의 차익을 챙기게 된다.이날 오전 쿠팡에서 사발면은 개당 930원(6개입 기준)에 판매 중이다.윤예림 기자