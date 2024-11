“맙소사, 이걸 푼다고?”…린가드도 놀란 수능 영어 문제, 뭐길래

이미지 확대 프로축구 K리그1 FC서울의 공격수 제시 린가드. FC서울 인스타그램 캡처

이미지 확대 프로축구 K리그1 FC서울의 공격수 제시 린가드가 2024학년도 대학수학능력시험 영어 24번 문항을 읽고 있다. FC서울 인스타그램 캡처

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 출신 프로축구 K리그1 FC서울 공격수 제시 린가드가 대학수학능력시험 영어 지문을 본 반응이 공개돼 화제다.FC서울은 2025학년도 대학수학능력시험일인 지난 14일 팀 소속 외국인 선수들이 수능 기출 문제를 푸는 영상을 소셜미디어(SNS)에 올렸다.영상에는 린가드가 지난해 수능 영어 문제 중 하나를 보더니 “이거 어려운데”라며 당황해하는 듯한 모습이 담겼다.옆에 있던 스타니슬라프 일류첸코 선수가 린가드가 영어를 어렵다고 하는 게 이해되지 않는다는 듯한 반응을 보이자 린가드는 “문제 봤냐”며 다시 문제를 들여다봤다.지문을 소리 내 빠른 속도로 읽던 린가드는 “맙소사. 말도 안 돼 이건. 이걸 푼다고?”라며 고개를 저었다.린가드가 읽은 지문은 24번 문항으로 관광객으로 인한 과잉 관광(오버 투어리즘)에 관한 내용을 읽고 제목을 추론하는 문항이다.린가드가 읽은 문장은 지문의 첫 문장으로 ‘The concept of overtourism rests on a particular assumption about people and places common in tourism studies and the social sciences in general.’(과잉 관광의 개념은 관광학과 사회 과학 전반에서 흔히 볼 수 있는 사람과 장소에 관한 특정한 가정에 기초한다.)이다.실제로 지난해 수능 영어 지문은 전년도에 비해 다소 어렵게 출제된 것으로 평가된다. 특히 린가드가 읽은 24번 문항은 실제로 변별력이 높은 문항 중 하나로 꼽혔다.올해 수능 영어는 지난해 수능보다는 상대적으로 쉬웠던 것으로 분석됐다.EBS 대표 강사인 김예령 대원외고 교사는 지난 14일 정부세종청사에서 열린 2025학년도 수능 영어 영역 출제 경향 브리핑에서 “지문 자체의 난도가 크게 높지 않아 작년 수능보다 쉽게 느꼈을 것으로 예상된다”며 “(90점 이상의) 1등급 비율은 작년 수능과 이번 9월 모의평가 사이에서 형성될 것으로 예측한다”고 했다.조희선 기자