李 “전작권 전환, 감당 가능”

취임 500일… 깜짝 기자 간담회
임기 내 조기 환수 의지 재확인
이재명 대통령은 19일 전시작전통제권(전작권) 전환과 관련해 “조기에 환수해야 하고 충분히 그렇게 할 수 있으며 한미 간 협의도 돌려받는 쪽으로 잘 협의되고 있다”고 밝혔다. 최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 ‘조건 변화’를 언급했지만 임기 내 환수 의지를 분명히 한 것이다. 이 대통령이 또 개혁의 ‘속도 조절’을 거론하면서 국정 기조가 일부 수정될지 주목된다.
이 대통령은 취임 500일을 기념해 이날 청와대 춘추관에서 출입기자들과 깜짝 오찬 겸 간담회를 하고 각종 현안에 대한 입장과 계획을 밝혔다.
이 대통령은 전작권 전환과 관련해선 “당연히 스스로 감당해야 하고 충분히 스스로 감당할 수 있다는 게 제 생각”이라며 “(미측이) 충분히 작전할 수 있는지 확인한 다음에 넘겨주겠다는 건 고마운 일이긴 한데 우리 스스로 해야 할 일 아닌가 생각한다. 잘될 것”이라고 했다.
이 대통령은 한미 정보기관 간 불협화음이 나온다는 지적에는 “100% 부모·형제처럼 사이 좋은 부부처럼, 한 몸처럼 그런 상태라고 할 수는 없겠다. 당연히 이견이 있다”고 했다. 그러면서도 “누가 뭘 잘못해서가 아니고 각자 국익을 지켜나가는 과정에서 생기는 작은 이견 정도라고 생각한다”고 말했다.
임기 이후 추진해 온 각종 개혁 과제에 대해서는 어려운 과제들이 남아 있는 경우가 많다고 짚었다. 이 대통령은 “지방선거가 일종의 분기점이었던 것 같다”며 “그 후에 여러 요인들로 잘한다기보다 못한다고 생각하는 통계도 있고 조금 속도 조절을 해야 하지 않을까 그런 생각을 하고 있긴 하다”고 털어놨다.
이어 경제 성장에 집중하다 보니 분배와 양극화 등 국내 과제에 부족하다는 지적에 대해 “균형을 맞춰 가야 하지 않을까 생각한다”고 방향 전환 필요성을 언급했다.
이 대통령은 검찰개혁 등 개혁 과제 추진 과정에서 벌어진 여당 내 강경파와의 갈등에 대해 “개혁 과제를 수행해 나가는 데 일종의 과잉 자신감이었을 수 있겠다는 반성도 있다”며 “잘하려 하고 잘하고 있고 좋게 변할 건데 일단 견뎌 주세요 하는 생각이 강하지 않았나”라고 말했다. 이어 “제일 큰 원인은 저라고 생각한다”며 자신을 낮췄다.
이 대통령은 “마지막 순간 본인을 살려 줄 수 있는 숨구멍은 국민과의 직접 소통”이라고 일각의 빈번한 엑스(X) 메시지 비판에 반박하며 대면 소통을 확대하겠다고 했다. 또 ‘구조적 다수’를 언급한 게 정계 개편을 의미한다는 지적에 대해 “예전처럼 중정(중앙정보부) 동원해서 때리고 수사해서 ‘감방 가고 싶어요?’ 이렇게 할 수 있는 게 아니지 않나”라며 “정계 개편을 기도하는 말이라고 주장하는 건 타당성이 없는 이야기”라고 일축했다.
이 대통령은 청와대와 여당이 특별감찰관 임명을 지연시키고 있다는 야당의 주장에 대해 “야당이 반대하는데 굳이 해야 하느냐는 생각이었는데 그럼에도 불구하고 그냥 (임명)할 수 있는 방법이 없나 알아보라고 한 상태”라고 했다.
이 대통령은 주식시장 하락세와 관련해 “정상화를 위해 정책적으로 해야 할 일이 무엇인지 체크하고 있다”며 “조만간 종합 보고를 받고 필요한 정책을 검토하려고 한다”고 밝혔다.
부동산 문제에 대해선 “정부 정책이 좀더 세밀해질 필요가 있다”며 “앞으로는 대출이든 어떤 조치할 때 이렇게 구체적 타당성 결여된 사례(대출받아 집 산다 등)를 최소화하기 위해 계속 검증해야 한다”고 했다.
이 대통령은 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제는 장기적으로 보면 대한민국 경제 영토를 계속 확장해 가야 하는 문제로 가입 필요성이 있다고 했다. 그러면서도 “농민단체 등의 말씀을 들어보고 가능한 대안을 충분히 마련한 다음에 할 생각”이라고 밝혔다.
김진아·강동용 기자
세줄 요약
- 전작권 조기 환수 가능성 강조
- 한미 협의 순조, 임기 내 전환 의지
- 개혁 속도 조절·국민 소통 확대
2026-10-20 1면
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