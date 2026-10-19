李 “전작권 전환, 감당 가능”

취임 500일… 깜짝 기자 간담회

임기 내 조기 환수 의지 재확인

이미지 확대 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 기자들에게 둘러싸인 채 질문에 답하고 있다. 이 대통령은 이날 춘추관을 깜짝 방문해 출입기자들과 구내식당에서 식사를 한 뒤 90분가량 차담을 진행했다.

뉴스1

세줄 요약 전작권 조기 환수 가능성 강조

한미 협의 순조, 임기 내 전환 의지

개혁 속도 조절·국민 소통 확대

2026-10-20 1면

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이재명 대통령은 19일 전시작전통제권(전작권) 전환과 관련해 “조기에 환수해야 하고 충분히 그렇게 할 수 있으며 한미 간 협의도 돌려받는 쪽으로 잘 협의되고 있다”고 밝혔다. 최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 ‘조건 변화’를 언급했지만 임기 내 환수 의지를 분명히 한 것이다. 이 대통령이 또 개혁의 ‘속도 조절’을 거론하면서 국정 기조가 일부 수정될지 주목된다.이 대통령은 취임 500일을 기념해 이날 청와대 춘추관에서 출입기자들과 깜짝 오찬 겸 간담회를 하고 각종 현안에 대한 입장과 계획을 밝혔다.이 대통령은 전작권 전환과 관련해선 “당연히 스스로 감당해야 하고 충분히 스스로 감당할 수 있다는 게 제 생각”이라며 “(미측이) 충분히 작전할 수 있는지 확인한 다음에 넘겨주겠다는 건 고마운 일이긴 한데 우리 스스로 해야 할 일 아닌가 생각한다. 잘될 것”이라고 했다.이 대통령은 한미 정보기관 간 불협화음이 나온다는 지적에는 “100% 부모·형제처럼 사이 좋은 부부처럼, 한 몸처럼 그런 상태라고 할 수는 없겠다. 당연히 이견이 있다”고 했다. 그러면서도 “누가 뭘 잘못해서가 아니고 각자﻿ ﻿국익을 지켜나가는 과정에서 생기는 작은 이견 정도라고 생각한다”고 말했다.임기 이후 추진해 온 각종 개혁 과제에 대해서는 어려운 과제들이 남아 있는 경우가 많다고 짚었다. 이 대통령은 “지방선거가 일종의 분기점이었던 것 같다”며 “그 후에 여러 요인들로 잘한다기보다 못한다고 생각하는 통계도 있고 조금 속도 조절을 해야 하지 않을까 그런 생각을 하고 있긴 하다”고 털어놨다.이어 경제 성장에 집중하다 보니 분배와 양극화 등 국내 과제에 부족하다는 지적에 대해 “균형을 맞춰 가야 하지 않을까 생각한다”고 방향 전환 필요성을 언급했다.이 대통령은 검찰개혁 등 개혁 과제 추진 과정에서 벌어진 여당 내 강경파와의 갈등에 대해 “개혁 과제를 수행해 나가는 데 일종의 과잉 자신감이었을 수 있겠다는 반성도 있다”며 “잘하려 하고 잘하고 있고 좋게 변할 건데 일단 견뎌 주세요 하는 생각이 강하지 않았나”라고 말했다. 이어 “제일 큰 원인은 저라고 생각한다”며 자신을 낮췄다.이 대통령은 “마지막 순간 본인을 살려 줄 수 있는 숨구멍은 국민과의 직접 소통”이라고 일각의 빈번한 엑스(X) 메시지 비판에 반박하며 대면 소통을 확대하겠다고 했다. 또 ‘구조적 다수’를 언급한 게 정계 개편을 의미한다는 지적에 대해 “예전처럼 중정(중앙정보부) 동원해서 때리고 수사해서 ‘감방 가고 싶어요?’ 이렇게 할 수 있는 게 아니지 않나”라며 “정계 개편을 기도하는 말이라고 주장하는 건 타당성이 없는 이야기”라고 일축했다.이 대통령은 청와대와 여당이 특별감찰관 임명을 지연시키고 있다는 야당의 주장에 대해 “야당이 반대하는데 굳이 해야 하느냐는 생각이었는데 그럼에도 불구하고 그냥 (임명)할 수 있는 방법이 없나 알아보라고 한 상태”라고 했다.이 대통령은 주식시장 하락세와 관련해 “정상화를 위해 정책적으로 해야 할 일이 무엇인지 체크하고 있다”며 “조만간 종합 보고를 받고 필요한 정책을 검토하려고 한다”고 밝혔다.부동산 문제에 대해선 “정부 정책이 좀더 세밀해질 필요가 있다”며 “앞으로는 대출이든 어떤 조치할 때 이렇게 구체적 타당성 결여된 사례(대출받아 집 산다 등)를 최소화하기 위해 계속 검증해야 한다”고 했다.이 대통령은 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제는 장기적으로 보면 대한민국 경제 영토를 계속 확장해 가야 하는 문제로 가입 필요성이 있다고 했다. 그러면서도 “농민단체 등의 말씀을 들어보고 가능한 대안을 충분히 마련한 다음에 할 생각”이라고 밝혔다.김진아·강동용 기자