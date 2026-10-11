秋 겨냥한 듯 “서민 혈세로 호사”… 盧 언급하며 “품격 없다 비난해도 소통”, 때릴수록 강해지는 대통령의 ‘X’

李, SNS 행보 비판에 정면돌파

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 8월 청와대에서 열린 중앙지방협력회의에서 추미애(왼쪽) 경기지사와 악수하는 모습. 가운데는 김상욱 울산시장.

뉴스1

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세줄 요약 서민 혈세·호의호식 겨냥한 대통령 비판

노무현·박원순 언급한 SNS 소통 의지

강경파·욕설 계정 대응과 게시물 급증

2026-10-12 3면

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이재명 대통령은 11일 “어려움 없이 부모 덕에 호의호식하며 고관대작으로 평생 살아온 사람은 고단한 소시민의 삶과 인식을 이해하기 어렵다”며 여당 일각을 작심 비판했다. 이 대통령은 주말 사이 엑스(X)에 각종 현안에 관한 메시지를 잇달아 올리면서 직접 소통 의지를 강조했다.이 대통령은 이날 엑스에 “서민의 혈세로 온갖 호사는 다 누리면서 힘없는 서민에는 더 가혹하고 소액의 서민 복지 예산을 거리낌 없이 삭감하는 사람들이, 과일 사 먹을 돈 몇천원이 없어 마른침 삼키고 몇만 원 때문에 전전긍긍하며 밥 굶는 사람, 차라리 가족들 껴안고 죽어버릴까 고민하는 사람들의 심정을 이해할 수 있겠느냐”며 이처럼 말했다. 이어 “권력자가 생각 없이 휘두르는 칼끝에 보지도 생각지도 못한 삶들이 베어질 수 있음을 알아야 한다”고 지적했다.이 대통령이 지적한 ‘호의호식 고관대작’이 누구인지는 적시되지 않았다. 다만 정치권에선 소액의 서민 복지 예산 삭감을 언급하면서 이를 단행해 도의회와 충돌한 추미애 경기지사를 겨냥한 게 아니냐는 해석이 나온다. 이 대통령과 추 지사는 검찰 개혁과 김지용 중대범죄수사청장 후보자 임명 여부를 놓고 불편한 관계를 보이고 있다.이 대통령은 이날 엑스에 7건 이상의 글을 올리는 등 소셜미디어(SNS) 직접 소통 의지를 보였다. 이러한 행보에 대해 이 대통령은 노무현 전 대통령, 문재인 전 대통령, 박원순 전 서울시장 등을 언급하며 지지층의 이해를 구했다.이 대통령은 “품격 없다, 권위 없다 비난하겠지만 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문도, SNS 소통도, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속할 것”이라고 했다. 이 대통령은 “댓글로 국민과 소통하시다가 품격 없다고 비난받고 조롱당하시던 노무현 대통령님이 떠오른다”고도 했다.특히 이 대통령은 박 전 시장이 악플로 고생했던 경험을 전하며 지나친 표현으로 비난하면 상대를 지금처럼 차단할 수 있다는 방침도 전했다. 이 대통령은 “남의 집 마당에 들어와 폭언·욕설하는 무뢰배는 문밖으로 내치는 것이 당연하다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스에 “조만간 주택 공급이 정상화된다”는 등 정치 현안 외에 정책 홍보, 외교 일정 등 다양한 분야의 메시지를 남겼다. 지난 9일 개혁 강경파를 겨냥해 “능력도 안 되면서 큰 자리를 요구한다”고 쓴 글이 임은정 광주지방중수청장의 감찰 배경이 됐다는 해석도 있다.이 대통령의 엑스 게시물 건수를 분석해 보니 지난해 6월 취임 후 그해 말까지 외교 일정이 길었던 11월을 제외하고 1개월 평균 34건에 불과했다. 지난 8월 37건으로 주춤했지만 9월 115건, 이달은 63건(11일 낮 기준)으로 다시 늘고 있다.이 대통령은 시민운동 시절부터 체험한 직접 홍보 방식의 효능감이 훨씬 크다고 보고 있어 SNS 소통은 계속될 전망이다. 이 대통령은 지난달 순방을 마치고 귀국 길에 “내가 반성했다. 앞으로 더 국민들과 열심히 소통하고, 직접 소통을 더 해야겠다”고 밝혔다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 엑스와 페이스북으로 전했다.김진아 기자