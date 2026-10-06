李대통령, 중수청에 “네 편 내 편, 여야 없이 엄정히 수사하라”

검찰청 폐지에 ‘역사적 결단’ 강조

“다시는 정치권력에 악용돼선 안 돼”

농어촌 상생기금에 1조 이상 적립

“CPTPP 가입, 원점에서 다시 대화”

이미지 확대 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 이 대통령 왼쪽은 한성숙 국무총리.

뉴스1

세줄 요약 중수청에 여야 가리지 않는 엄정 수사 주문

검찰청 폐지·공소청 출범의 역사적 결단 강조

농어촌 소득 안전망 확대와 CPTPP 재검토 지시

2026-10-07 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 6일 중대범죄수사청(중수청)을 향해 “네 편 내 편, 여야 가릴 것 없이 소위 힘 있는 사회 지도층, 많이 배우고 많이 가진 사람들의 범죄 행위에 대해 일말의 망설임도 없이 엄정하고 철저히 수사해 달라”고 당부했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “우리 국민들께서 과연 이 나라에 정의가 있는지 가끔 의구심을 가질 때가 있다”며 이같이 말했다. 이어 “국민들이 의구심을 가지는 사건들에 대해 그 의구심을 완전히 해소할 수 있도록 진상을 규명하고, 그 과정에서 억울한 사람도 부당하게 이익 보는 사람도 없게 공정한 사회 질서를 확보하는 데 총력을 다해 달라”고 거듭 주문했다.이 대통령은 검찰청 폐지와 공소청·중수청 출범을 두고 “국민의 역사적 결단”이라며 “다시는 정치권력에 의해 수사·공소 기능이 악용되거나 휘둘리거나 원래의 역할을 제대로 못 하는 일이 있어서는 안 된다”고 강조했다.그러면서 “수사·공소의 기본은 범죄를 발각해 내고 상응하는 책임을 묻는 것이기도 하지만, 한편으로는 그 과정에서 억울한 사람이 생기지 않게 하는 것이 중요한 가치”라며 “국민이 맡긴 권력을 가진 수사·공소 기관이 개인을 상대로 억울한 일을 만들거나 방치하면 결코 안 된다”고 밝혔다.이 대통령은 국무회의를 마친 뒤 이정현 공소청장 직무대행, 전종민 중수청장 직무대행, 김종철 경찰청장 직무대행과 오찬을 함께했다.아울러 이 대통령은 국무회의에서 “농어촌 소득 안전망을 확대할 것”이라며 “농어촌을 지원한다는 의미도 있지만, 지방 소멸을 막고 수도권 일극 체제를 완화하는 좋은 장치가 될 수 있다”고 당부했다. 이 대통령은 “농어촌 상생협력기금이 현재까지 3255억원가량 적립돼 있는데 이는 충분하지 못하다”며 “일단 내년 예산에 2000억원의 재정을 투입하고, 향후 5000억원을 추가로 투입해 1조원 이상을 적립하려 한다”고 했다.이 대통령은 비공개 회의에서 농업인들의 반발이 큰 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입과 관련해선 원점에서 대화를 다시 하라고 지시했다.이 대통령은 “국제 통상 질서의 격변기에 CPTPP의 전략적 가치가 중요하다는 의견과 농수산업계의 우려가 매우 크다는 의견이 제기되고 있다”며 “결론을 정해 놓고 서두르지 말고 원점으로 다시 대화하라”고 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑에서 전했다.강동용 기자