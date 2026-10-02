[포토] ‘청려장 전달’ 이 대통령, 노인의 날 기념식 참석

1 / 7 이미지 확대 청려장 전달하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장을 전달하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 청려장 전달하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장을 전달하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 기념식 마친 이재명 대통령 이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 제30회 노인의 날 기념식을 마친 후 이석하고 있다. 뒤는 더불어민주당 김민석 대표와 국민의힘 장동혁 대표. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 노인의 날 기념식 참석 이재명 대통령과 김혜경 여사, 이중근 대한노인회장, 강훈식 대통령비서실장이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에 입장하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 노인의 날 기념식 참석 이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 노인강령 낭독하는 이재명 대통령 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 노인강령을 낭독한 후 박수치고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 이중근 대한노인회장이재명 대통령과 이중근 대한노인회장이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

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이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장을 전달하고 있다.온라인뉴스부