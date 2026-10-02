정치 대통령 [포토] ‘청려장 전달’ 이 대통령, 노인의 날 기념식 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/10/02/20261002800010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-02 15:27 입력 2026-10-02 15:27 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 청려장 전달하는 이재명 대통령이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장을 전달하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 청려장 전달하는 이재명 대통령이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장을 전달하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 기념식 마친 이재명 대통령이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 제30회 노인의 날 기념식을 마친 후 이석하고 있다. 뒤는 더불어민주당 김민석 대표와 국민의힘 장동혁 대표. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 노인의 날 기념식 참석이재명 대통령과 김혜경 여사, 이중근 대한노인회장, 강훈식 대통령비서실장이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에 입장하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 노인의 날 기념식 참석이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에 입장하며 참석자들과 인사하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 노인강령 낭독하는 이재명 대통령이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 노인강령을 낭독한 후 박수치고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령과 이중근 대한노인회장이재명 대통령과 이중근 대한노인회장이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장을 전달하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지