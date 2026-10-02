이미지 확대 李대통령, 국군의날 사열 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 강신철 국방부 장관과 함께 열병 차량에 탑승해 사열하는 도중 거수 경례를 하고 있다.

계룡 뉴스1

2026-10-02 1면

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이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 강신철 국방부 장관과 함께 열병 차량에 탑승해 사열하는 도중 거수 경례를 하고 있다.계룡 뉴스1