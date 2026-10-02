정치 대통령 李대통령, 국군의날 사열 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/10/02/20261002001008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-02 00:04 입력 2026-10-02 00:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 李대통령, 국군의날 사열 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 강신철 국방부 장관과 함께 열병 차량에 탑승해 사열하는 도중 거수 경례를 하고 있다. 계룡 뉴스1 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 강신철 국방부 장관과 함께 열병 차량에 탑승해 사열하는 도중 거수 경례를 하고 있다.계룡 뉴스1 2026-10-02 1면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지