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[속보] 청와대 신임 정책실장에 하준경 現경제성장수석…평화외교 특보 송영길

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신진호 기자
신진호 기자
수정 2026-10-01 13:39
입력 2026-10-01 13:39
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하준경 대통령비서실 경제성장수석비서관. 2025.11.6/뉴스1
하준경 대통령비서실 경제성장수석비서관. 2025.11.6/뉴스1


靑 신임 경제성장수석에 문신학 산업부 차관

대통령 평화외교 특보 송영길·국방정책 특보 김병주



재정1차관 권대영·국토2차관 정의경…지방시대위원장 박정현

신진호 기자
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