정치 대통령 [속보] 청와대 신임 정책실장에 하준경 現경제성장수석…평화외교 특보 송영길 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/10/01/20261001500128 URL 복사 댓글 0 신진호 기자 수정 2026-10-01 13:39 입력 2026-10-01 13:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 하준경 대통령비서실 경제성장수석비서관. 2025.11.6/뉴스1 靑 신임 경제성장수석에 문신학 산업부 차관대통령 평화외교 특보 송영길·국방정책 특보 김병주 재정1차관 권대영·국토2차관 정의경…지방시대위원장 박정현신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지