[포토] 사열하는 이재명 대통령

1 / 10 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 왼쪽은 강신철 국방부 장관. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 왼쪽은 강신철 국방부 장관. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 거수경례를 하고 있다.2026.10.01 뉴시스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 국기에 경례하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 묵념하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 조정식 국회의장이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 악수하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 거수경례하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에 군 지휘부, 모범 장병 및 사관생도 등과 함께 입장하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 대연병장에서 개최된 제78주년 국군의 날 기념행사에 참석해 강신철 국방부 장관과 함께 열병차량에 탑승해 사열하고 있다.이날 이 대통령은 제복을 입은 장병들의 노고를 치하하며 육·해·공군 및 해병대의 철통같은 안보 태세를 점검했다.온라인뉴스부