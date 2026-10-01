정치 대통령 [포토] 사열하는 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/10/01/20261001500068 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-01 10:45 입력 2026-10-01 10:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 왼쪽은 강신철 국방부 장관. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 왼쪽은 강신철 국방부 장관. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 사열하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 거수경례를 하고 있다.2026.10.01 뉴시스 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 국기에 경례하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 묵념하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령과 조정식 국회의장이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 악수하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에서 거수경례하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의 날 기념행사에 군 지휘부, 모범 장병 및 사관생도 등과 함께 입장하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 대연병장에서 개최된 제78주년 국군의 날 기념행사에 참석해 강신철 국방부 장관과 함께 열병차량에 탑승해 사열하고 있다.이날 이 대통령은 제복을 입은 장병들의 노고를 치하하며 육·해·공군 및 해병대의 철통같은 안보 태세를 점검했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지