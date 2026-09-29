“혁신도시 실패 되풀이 안 한다”… 李, 산단·정주 여건 패키지 추진

3대 메가프로젝트 민관 점검회의

이미지 확대 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스

세줄 요약 정주 여건 조성, 메가프로젝트 성공 핵심 강조

산단·주거·교육·의료·문화 패키지 설계 주문

혁신도시 실패 반복 방지, 가족 동반 이주 유도

2026-09-30 5면

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이재명 대통령은 29일 정부의 3대 메가프로젝트와 관련해 “정주 여건 조성이 프로젝트 성공의 핵심”이라고 강조했다. 정주 여건 미비로 가족은 수도권에 남겨둔 채 주말마다 오가야 했던 과거 지방 혁신도시의 전철을 되풀이하지 말라는 취지다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 ‘제3차 메가프로젝트 민관합동 점검회의’에서 “메가프로젝트의 최종 목표는 청년과 인재들이 일자리를 찾아 지역으로 몰려들고, 모든 지역과 국민이 성장의 혜택을 골고루 누리게 하는 것”이라며 이같이 말했다.이날 회의는 청와대 내 국가전략투자보좌관이 신설된 뒤 처음 열린 회의로, 기업에서는 김용관 삼성전자 사장, 정승일 SK 미래성장담당 사장 등이 참석했다. 국무조정실과 국토교통부·교육부·문화체육관광부·보건복지부는 ‘메가프로젝트 연관 지역의 정주 여건 조성 방안’을 발표했다.이 대통령은 “단순히 산업단지만 건설하는 게 아니라, 첨단 산업과 주거·교육·의료·문화가 어우러진 새로운 지역 발전 모델을 만들어내야 한다”며 “정주 여건 미비로 가족 동반 이주가 저조했던 혁신도시 사례를 교훈 삼아, 사업 시작 단계부터 산업단지와 정주 여건 조성을 하나의 계획으로 묶어서 추진해야 한다”고 설명했다.이 대통령은 기업인들을 향해 “기업에서 근무할 사람뿐 아니라 그 가족의 입장에서 필요한 게 무엇인지 먼저 파악해 지원 방안을 강구해야 한다”﻿고 당부했다. 아울러 이 대통령은 “오늘 회의는 청와대에서 메가프로젝트를 전담하는 국가전략투자보좌관 자리가 신설된 후 첫 회의다. 전담 조직을 중심으로 원팀이 돼 속도를 더 내달라”﻿고 주문했다.이 대통령은 “생산 거점으로서의 호남, 소재·부품·장비의 거점으로서의 영남, 첨단 패키징의 충청이라는 지역별 강점을 유기적으로 연결하는 게 중요하다”며 “투자가 늦어지지 않도록 전체 일정을 함께 관리하면서 각자의 책임을 명확하게 해야 한다. 혹여라도 있을 지연 요인을 미리 찾아내 해결 방안을 강구해야 한다”고 했다.강동용 기자