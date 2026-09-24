정치 대통령 [포토] ‘송편 빚는’ 김혜경 여사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/09/24/20260924800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-24 11:22 입력 2026-09-24 11:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 김혜경 여사, 추석맞이 송편 빚기 행사 참석이재명 대통령과 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 뉴욕한국문화원에서 열린 뉴욕가정상담소와 함께하는 추석맞이 송편 빚기 행사에서 제니퍼 리 반 셰프와 송편을 빚고 있다. 2026.9.24 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사, 추석맞이 송편 빚기 행사 참석이재명 대통령과 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 뉴욕한국문화원에서 열린 뉴욕가정상담소와 함께하는 추석맞이 송편 빚기 행사에서 참석자들과 송편을 빚고 있다. 2026.9.24 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사, 추석맞이 송편 빚기 행사 참석이재명 대통령과 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 뉴욕한국문화원에서 열린 뉴욕가정상담소와 함께하는 추석맞이 송편 빚기 행사에서 참석자들과 송편을 빚고 있다. 2026.9.24 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사, 추석맞이 송편 빚기 행사 참석이재명 대통령과 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 뉴욕한국문화원에서 열린 뉴욕가정상담소와 함께하는 추석맞이 송편 빚기 행사에서 참석자들과 송편을 빚고 있다. 2026.9.24 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사, 추석맞이 송편 빚기 행사 참석이재명 대통령과 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 뉴욕한국문화원에서 열린 뉴욕가정상담소와 함께하는 추석맞이 송편 빚기 행사에서 참석자들과 대화하고 있다. 2026.9.24 연합뉴스 이재명 대통령과 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사가 23일(현지시간) 뉴욕한국문화원에서 열린 뉴욕가정상담소와 함께하는 추석맞이 송편 빚기 행사에서 제니퍼 리 반 셰프와 송편을 빚고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지