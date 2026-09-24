정치 대통령 [포토] ‘러트닉 장관 부부’와 이 대통령 부부 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/09/24/20260924800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-24 10:33 입력 2026-09-24 09:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 이재명 대통령 부부와 러트닉 미 상무장관이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주최로 열린 리셉션에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이미지 확대 이재명 대통령 부부와 러트닉 미 상무장관 부부이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주최로 열린 리셉션에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관 부부와 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이미지 확대 기념촬영하는 한-스위스 대통령 부부이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주최로 열린 리셉션에서 기 파물랭 스위스 대통령 부부와 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이미지 확대 이재명 대통령 부부와 체코 대통령이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주최로 열린 리셉션에서 페트르 파벨 체코 대통령과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이미지 확대 이재명 대통령과 또 럼 베트남 당서기장이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주최로 열린 리셉션에서 또 럼 베트남 공산당 서기장과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이미지 확대 트럼프 주최 리셉션 참석한 이재명 대통령이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주최로 열린 리셉션에서 마누엘 토바르 리베라 코스타리카 외교부 장관(왼쪽), 호세 마누엘 레스트레포 콜롬비아 부통령과 대화하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이미지 확대 이재명 대통령과 카자흐 외교장관이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주최로 열린 리셉션에서 무흐타르 틀레우베르디 카자흐스탄 외교부 장관과 대화하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이미지 확대 대화하는 한-칠레 영부인이재명 대통령과 함께 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 22일(현지시간) 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 주최한 리셉션에서 칠레 대통령의 배우자 마리아 피아 아드리아솔라 여사와 대화하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이미지 확대 김혜경 여사, 각국 정상 배우자와 함께이재명 대통령과 함께 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 22일(현지시간) 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 주최한 리셉션에서 볼리비아, 칠레, 에콰도르, 도미니카 공화국, 파나마, 온두라스 등 각국 정상 배우자와 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.24 공동취재 제공 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주최로 열린 리셉션에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 기념촬영을 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지