정치 대통령 [속보] 李 대통령, 유엔총회서 트럼프와 정상회담…“트럼프, 북한과 대화의지 재확인” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/09/23/20260923500056 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-09-23 10:26 입력 2026-09-23 10:21 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이재명 대통령, 유엔 기조연설 이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 기조연설을 하고 있다. 2026.9.23 공동취재 [속보] 李 대통령, 유엔총회 계기 트럼프와 30분간 정상회담[속보] 靑 “트럼프, 북한과 대화의지 재확인…한반도 평화 긴밀히 소통” [속보] 한미 정상, 핵잠·농축재처리·전작권 협력 등 논의[속보] 위성락 “한미 정상, 전략투자사업 논의 진전 이룬 것 환영”김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지