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[속보] 李 대통령, 유엔총회서 트럼프와 정상회담…“트럼프, 북한과 대화의지 재확인”

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-09-23 10:26
입력 2026-09-23 10:21
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이재명 대통령, 유엔 기조연설
이재명 대통령, 유엔 기조연설 이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 기조연설을 하고 있다. 2026.9.23 공동취재


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