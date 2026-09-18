[포토] 질문듣는 이재명 대통령

1 / 7 이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 들으며 물을 마시고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

이미지 확대 18일 서울 한 전통시장에서 상인이 생중계되는 이재명 대통령의 기자회견을 텔레비전을 통해 지켜보고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 김민석 대표?한병도 원내대표 등 지도부가 18일 국회에서 이재명 대통령의 대국민 기자회견 생중계를 보고 있다. 2026.9.18 [공동취재] 연합뉴스

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이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 들으며 물을 마시고 있다.연합뉴스