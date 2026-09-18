정치 대통령 [포토] 질문듣는 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/09/18/20260918800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-18 11:17 입력 2026-09-18 11:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 들으며 물을 마시고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 서울 한 전통시장에서 상인이 생중계되는 이재명 대통령의 기자회견을 텔레비전을 통해 지켜보고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 김민석 대표?한병도 원내대표 등 지도부가 18일 국회에서 이재명 대통령의 대국민 기자회견 생중계를 보고 있다. 2026.9.18 [공동취재] 연합뉴스 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 들으며 물을 마시고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지