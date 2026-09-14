한·우즈베크, 교통·핵심 광물·제조 AI까지 협력 지평 넓힌다

李대통령·미르지요예프 정상회담

이미지 확대 어린이 환영단과 인사하는 한·우즈베크 정상 이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일 청와대에서 열린 공식 환영식에서 국빈 방한한 샤브카트 미르지요예프(왼쪽) 우즈베키스탄 대통령 부부와 함께 어린이 환영단의 인사를 받고 있다.

뉴스1

세줄 요약 우즈베크 정상 국빈 방한, 공식 환영식 진행

특별 전략적 동반자 관계 강화, 13건 문서 체결

교통·광물·제조 AI 등 협력 분야 확대

2026-09-15 6면

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이재명 대통령은 제1차 한·중앙아시아 정상회의를 앞두고 14일 중앙아시아 5개국 정상과의 ‘릴레이 회담’에 돌입했다. 이 대통령은 첫 일정으로 국빈 방한한 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 정상회담을 갖고 양국 간 특별 전략적 동반자 관계를 강화하기로 뜻을 모았다.이 대통령은 이날 오후 청와대에서 공식 환영식을 열어 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 영부인 지로아트 미르지요예바 여사를 맞았다. 청와대는 서울 잠실 롯데월드타워에 태극기와 우즈베키스탄 국기를 미디어파사드로 송출하고, 정부서울청사 옥외 전광판에 한국어·우즈베키스탄어 환영 메시지를 띄우는 등 예우를 표했다.양 정상은 이어 소인수 회담과 확대 회담을 열고 현안을 논의했다. 이어 13건의 협정 및 양해각서(MOU) 교환식을 진행했다. 양측은 특별 전략적 동반자 관계를 발전시켜 교통·보건 인프라, 기후위기 대응, 핵심 광물 공급망, 제조 인공지능 전환(AX), 방위산업 등 분야에서 협력 지평을 넓히기로 했다. 강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 “우즈베키스탄은 교통, 인프라 구축 사업의 핵심 파트너로서 중앙아시아 최대 인구를 보유한 신흥 시장”이라고 평가했다.이어 양국 정상은 양측 각계 인사 50여명이 참석한 가운데 국빈 만찬을 가졌다. 만찬 테이블에는 미르지요예프 대통령의 기호와 양국 식문화, 식재료 특성을 조화롭게 살린 한우 채끝등심 너비아니와 양갈비 프렌치랙 양념구이 등 한식이 올랐다.이 대통령은 회담에 앞서 한·중앙아 정상회의 참석차 방한한 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 접견했다. 이 대통령은 칸다 총재에게 “우즈베키스탄 등 중앙아시아 지역에서의 핵심 광물 공급망 안정을 위해 기술과 역량을 갖춘 한국과 ADB가 협력을 확대해 나가자”고 당부했다.이 대통령은 15일에는 투르크메니스탄·카자흐스탄, 16일에는 타지키스탄·키르기스스탄과의 양자 회담 일정을 차례로 소화한다. 16일에는 한국 정부가 중앙아 5개국과 개최하는 최초의 다자 정상회의인 한·중앙아 정상회의도 주재한다. 정부는 이를 통해 그간 장관급에 머물렀던 협력 체계를 정상급으로 격상하고, 중장기 협력 비전을 제시하는 ‘서울 선언’을 채택할 계획이다.강 수석대변인은 “이번 정상회의를 통해 이 대통령은 중앙아시아의 성장 수요와 우리의 공급망·시장 확대 전략을 결합할 호혜적 성장 기반을 마련할 것”이라며 “일회성 정상외교를 넘어 지속가능한 ‘지역 파트너십’ 기반을 구축해 신북방정책 구현과 외교 다변화 등 실질적 성과로 이어나가겠다”고 밝혔다.강동용 기자