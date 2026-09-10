靑 “대통령 말은 연임 안 한다는 의미”… 추석 전 기자회견 검토

李대통령, 프랑스 방문 마치고 귀국
靑 “국민과 직접 소통 의지 늘 있어”
파병·개각·공소 취소 입장 표명 주목
NBS 조사 지지율 7%P 떨어져 43%
프랑스 국빈 방문 일정을 마친 이재명 대통령이 10일 서울공항을 통해 귀국했다. 청와대가 이 대통령의 전날 “저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다”는 발언이 연임하지 않겠다는 의미라고 공언하면서 민심 이탈을 부른 난제들을 뚫고 국정 동력을 되살릴 수 있을지 주목된다. 이 대통령이 이를 위해 추석 전 기자회견을 열 수 있다는 관측도 나온다.
이날 공개된 전국지표조사(NBS, 7~9일 무선전화면접, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가는 직전 조사인 2주 전보다 7% 포인트 떨어진 43%로, 취임 후 최저치를 기록했다. 부정 평가는 5% 포인트 상승한 48%로 집계돼, 같은 조사에서 부정 평가가 긍정 평가를 앞지르는 ‘데드 크로스’가 처음 나타났다.
이런 가운데 청와대는 지지율 하락의 핵심 배경으로 지목된 연임 개헌설을 재차 일축했다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 MBC 라디오에서 이 대통령의 전날 임기 제한 언급을 두고 ‘연임 개헌을 안 한다는 것이냐’, ‘연임을 안 한다는 것으로 이해하면 되느냐’는 진행자 질문에 “그렇다”고 답했다. 이어 “헌법적인 질서 속에서는 (대통령) 임기가 제한돼 있기 때문에 항간에서 이야기하는 연임 자체는 아예 불가능하고 검토될 수도 없는 사안이라는 말씀”이라고 설명했다.
이 대통령 사건의 공소 취소나 2기 개각 인선 논란, 부동산 정책 혼선 등 여론 악화를 부채질한 여타 현안에도 이 대통령이 직접 입장을 내놓을지도 관심사다. 성 수석은 “대통령은 국민과 직접 소통하는 기회를 갖겠다는 의지가 늘 있다”며 “형식과 시기가 결정되면 말할 것”이라고 전했다. 청와대는 이 대통령이 이달 추석 연휴를 앞두고 대국민 기자회견 형식을 통해 직접 각종 현안을 짚고 넘어가는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
이 자리에서 국내 쟁점뿐 아니라 호르무즈 해협 파병을 둘러싼 입장 표명이 나올 가능성도 있다. 미국이 요청한 호르무즈 해협 파병 시한이 임박한 만큼, 이 대통령은 여론의 흐름을 예의주시하며 막판 고심에 들어갔다. 성 수석은 “구체적인 방식이 최종 결정된 바 없다”면서도 “(파병이 아닌) 기술적 지원도 있을 수 있다. 다른 방식의 기여 방안도 지혜롭게 찾을 수 있을 것”이라고 했다. 아울러 1호 대미 투자 발표도 초읽기에 들어간 것으로 전해진다.
이 대통령은 김용범 전 청와대 정책실장의 후임 인선도 조만간 매듭지어 국정 쇄신 드라이브를 본격화할 것으로 예상된다.
강동용 기자
세줄 요약
- 임기 제한 발언, 연임 포기 뜻으로 해석
- 지지율 하락 속 추석 전 기자회견 검토
- 호르무즈 파병·인사 쇄신도 관심사
2026-09-11 6면
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