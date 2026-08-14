정치 대통령 [포토] ‘한복박람회’ 원단 살펴보는 김혜경 여사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/08/14/20260814800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-14 13:57 입력 2026-08-14 13:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 김혜경 여사가 14일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 한복박람회 ‘2026 한복상점’에서 원단을 보고 있다. 2026.8.14 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 14일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 한복박람회 ‘2026 한복상점’에서 원단을 보고 있다. 2026.8.14 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 14일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 한복박람회 ‘2026 한복상점’에서 실크셔츠를 보고 있다. 오른쪽은 최휘영 문화체육관광부 장관. 2026.8.14 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 14일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 한복박람회 ‘2026 한복상점’의 광장시장 기획관에서 한복을 입은 시민들과 대화하고 있다. 오른쪽은 최휘영 문화체육관광부 장관. 2026.8.14 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 14일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 한복박람회 ‘2026 한복상점’에서 실크셔츠를 보고 있다. 오른쪽은 최휘영 문화체육관광부 장관. 2026.8.14 연합뉴스 이미지 확대 김혜경 여사가 14일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 한복박람회 ‘2026 한복상점’의 광장시장 기획관에서 한복을 입은 시민들과 대화하고 있다. 2026.8.14 연합뉴스 김혜경 여사가 14일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 한복박람회 ‘2026 한복상점’에서 원단을 보고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지