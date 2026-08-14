정치 대통령 [속보] 李 “4년 중임·연임 개헌 입장 변함없어…임기단축 필요하면 수용” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/08/14/20260814500259 URL 복사 댓글 0 이보희 기자 수정 2026-08-14 19:20 입력 2026-08-14 19:20 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 [속보] 李대통령 “4년중임 또는 4년연임 개헌 입장 변함없어”[속보] 李대통령 “대통령 권한 국회로 분산…임기단축 필요하면 수용” 이보희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지