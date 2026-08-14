[속보] 李 “4년 중임·연임 개헌 입장 변함없어…임기단축 필요하면 수용”

“진짜 뉴욕 맞아?” 난리 난 韓‘봉화사과’ 광고…공무원 한 명이 ‘사비 32만원’ 썼다

“지드래곤 치아도 남다르네” 다이아 ‘반짝’…멋지다고 따라했다간 ‘독’ 될 수도

친인척까지 동원한 ‘가족 전세사기단’…사회초년생 속여 190억 챙겼다

오늘부터 민간구급차 요금 인상…30분 이상 병원 대기하면 ‘대기요금’도

배우 윤미라, 공장 사장과 간통 의혹 직접 꺼냈다 “억울해 잠도 못 자”

“실리콘 붙였지?” 유독 도드라진 배…‘만삭’ 여배우, D라인에 ‘가짜 임신설’까지

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

정회하 기자 장윤기 사건 둘러싼 경찰 내부 진실공방…칼끝은 지휘부로

박재홍 기자 조선 서울~부산 잇던 영남대로 위에… 강남 개발의 역사 오롯이 담은 길

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

워싱턴 임주형 특파원 ‘기생충 공포’ 美 15개주로 집단 감염 확산…양상추 한 장이 흔든 식탁

박성국 문화체육부 기자 폭염에 무리한 러닝은 금물… 실내운동으로 체력 충전하자

정연호 기자 “제 손으로 아이들 숨 끊어야”… 여우고개 백골 자매 비정한 천륜

듣는 그날의 사건현장

글·사진 도쿄 명희진 특파원 “초고층에 도달한 인류… 이제는 다시 내려가야 할 때”

하종훈 기자 “다시 태어나도 화장품”…‘K뷰티 뿌리’ 피란길에도 향료 챙긴 서성환

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

이주원 기자 “北 5만명 러시아 추가 파병” 안보 위협 키우는 젤렌스키…정부는 신중, 왜?

조희선 기자 ‘트럼프 저격수’ 스페인 총리, 왜 유럽 극우의 표적 됐나

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 우리의 현존은, 무한한 복제와 영원한 과거의 반복일지도

오경진의 폐허에서 무한으로

유용하 과학전문기자 아동기 마음의 상처, 뇌세포 속 ‘DNA 용수철’ 고장낸다

권훈 문화체육부 전문기자 높은 고도·숲 그늘의 힘… 역대급 폭염도 ‘골프 매치’ 못 막아요

세종 강주리 기자 잇단 공무원 자살에 뒤숭숭한 관가…지난해 자살 순직 요청 49명, 3명 중 2명은 탈락 왜

도쿄 명희진 특파원 드래곤볼·원피스·귀멸 키운 日 ‘소년점프’…만화 대국도 100만부 무너졌다

유용하 과학전문기자 청개구리판 ‘나는 솔로’…맘에 드는 수컷 많으면 암컷은 ‘최상의 짝’ 포기한다

글·사진 박상준 여행작가 기도, 나를 기다리는 쉼… 한 줌의 고요가 내려앉는다

[데스크 시각] 검사에게 거는 기대 / 강병철 정치부장

[서동철의 이야기가 있는 옛성] 월출산 자락 천연 요새 활용한 조선시대 호남의 육군 사령부 / 서동철 논설위원

[열린세상] 결과에서 과정으로 / 양중진 법무법인 솔 대표변호사·전 수원지검 1차장

[한정훈의 미디어gpt] AI 승자와 패자, 라이브러리는 어느 쪽 / 한정훈 K엔터테크허브 대표

[지방시대] 혁신도시의 완성, 남은 것은 ‘기능’이다 / 김희수 전북도의회 의장

[의정광장] 잠실MICE 주민친화형으로 조성돼야 / 이성배 서울시의회 부의장

[세종로의 아침] 부동산 정상화의 목표 / 허백윤 산업부 기자(차장급)

[서울광장] 외교관이 의전만 잘하면 되나 / 김미경 논설위원

[속보] 李대통령 “4년중임 또는 4년연임 개헌 입장 변함없어”[속보] 李대통령 “대통령 권한 국회로 분산…임기단축 필요하면 수용”이보희 기자

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