靑 “가뭄 지속돼도 안정적인 용수 공급 가능…가뭄 더 잦아질수도”

“가뭄통합정보시스템 고도화로 대응력 강화”

이미지 확대 3일 오전 여름가뭄이 계속되면서 경북 포항시 남구 연일읍 형산강 상류 일부가 바닥을 드러내고 있다. 포항 뉴스1

세줄 요약 남부 가뭄 지속에도 용수 공급 안정 가능

댐 저수·기상 점검, 단계별 대응 시행

기후위기 대응 위해 정보 연계·AI 추진

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청와대는 3일 남부지방의 가뭄 상황과 관련해 “가뭄이 당분간 지속되더라도 생활용수와 공업용수는 안정적으로 공급할 수 있다”고 밝혔다.이유진 청와대 기후에너지환경비서관은 이날 청와대 유튜브 프로그램인 팩트방앗간에 출연해 “현재 가뭄 단계가 발령돼 있지만, 남부지방 댐에서도 생활용수와 공업용수는 정상적으로 공급하고 있다”며 이같이 말했다. 가뭄 단계는 관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계로 분류된다.이 비서관은 “정부는 매일 댐 저수 상황과 기상 상황을 점검하면서 단계별로 대책을 시행하고 있다”며 용수 감량 공급 정책과 대체 수원 확보를 통해 강수량이 부족하더라도 안정적 공급이 가능하다고 설명했다.기후변화에 따른 가뭄 심화 가능성도 언급했다. 이 비서관은 “기후 위기가 가뭄 상황을 점점 더 빈번하게 할 수도 있고, 더 심각하게 다가올 수도 있다”고 내다봤다. 이어 “국가가 가뭄통합정보시스템을 고도화해서 통합해서 연결하고, 특히 각각의 부처가 가진 정보들을 유기적으로 연결해서 예측하고 대응할 수 있는 능력을 키우려고 하고 있다”고 설명했다. 아울러 “빅데이터나 AI(인공지능) 같은 이런 데이터 기반의 가뭄 대책도 수립하고 있다”고 전했다.이 비서관은 국민들을 향해 “가뭄 극복은 한 기관의 힘만으로는 어렵다”며 “생활 속에서 물을 좀 아껴 쓰면, 이게 댐의 물을 하루라도 더 오래 쓸 수 있는 가장 확실한 대책”이라고 말했다. 그러면서 “정부는 지금 심각한 남부 지역의 가뭄 상황이 해결될 때까지 긴장을 늦추지 않고 총력 대응하겠다”고 덧붙였다.최근 기록적인 폭염과 가뭄이 겹치면서 전국 주요 저수지와 댐의 저수율이 급감하고, 일부 지역에서는 계획 단수까지 시행되는 등 용수 확보에 비상이 걸린 상황이다.강동용 기자