핵심광물 공급망 넓힌 李… 내년부터 아르헨 원유도 들여온다

남미 3개국 순방서 3일 귀국

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일(현지시간) 탱고의 발상지인 아르헨티나 부에노스아이레스 보카 지구를 찾아 시민들과 함께 ‘셀카’를 찍고 있다. 이 대통령은 7박 11일간의 미국·남미 3개국 순방을 마치고 독일 프랑크푸르트를 경유해 3일 귀국한다.

부에노스아이레스 뉴스1

세줄 요약 남미 순방 마무리, 자원·에너지 협력 성과

아르헨 원유 수입 합의, 리튬 공동투자 체결

칠레·브라질과 광물·전력망 협력 확대

2026-08-03 6면

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이재명 대통령이 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트에서 동포 간담회를 끝으로 7박 11일 간의 순방 일정을 마무리하고 귀국길에 올랐다. 이번 남미 3개국 순방에서 핵심 광물·에너지 분야 협력 강화를 이끌어 낸 건 성과로 꼽힌다. 특히 내년부터 아르헨티나산 원유를 수입하기로 하는 등 에너지 공급망을 다변화했다.이 대통령은 지난달 31일 남미 마지막 순방지인 아르헨티나에서 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 하고 ‘핵심광물 협력 양해각서(MOU)’를 체결해 리튬 탐사·채굴 등에 대해 양국 기업이 공동 투자하기로 했다. 아르헨티나는 세계 4위 리튬 매장국이다.특히 양 정상은 한국이 내년부터 아르헨티나산 원유 수입을 개시하는 데 합의했다. 우리 기업이 올해 88만 배럴 규모의 아르헨티나산 원유를 시범 도입했는데 내년부터는 정식으로 원유 수입을 하기로 한 것이다. 아르헨티나와 이중과세 방지 협정을 타결해 국내 기업 진출을 지원하는 성과도 냈다. 위성락 청와대 국가안보실장은 브리핑에서 “이번 회담에서 원유 공급선을 남미로 확대하는 계기를 마련했다”고 밝혔다.이번 순방은 미국 빅테크 기업들과의 ‘인공지능(AI) 동맹’ 구축, 핵심 광물과 에너지 분야에서 글로벌사우스 지역으로의 협력 지평 확대라는 양대 전략 목표 아래 진행됐다.이 대통령은 첫 순방지인 미국 샌프란시스코에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 빅테크 인사들과 개별 면담을 가졌다. 또 국내 기업들과 빅테크 기업들은 모두 9500억 달러(1375조원) 규모의 반도체 분야 협력을 추진하기로 했다.이 대통령은 이후 브라질을 국빈 방문해 지난달 27일 룰라 다시우바 대통령과 정상회담을 하고 재생에너지와 전력망 등 에너지 분야 협력 MOU를 체결했다. 양 정상은 한국과 메르코수르(남미 공동시장) 간 무역협정 협상 재개를 위해 무역 기회와 민감성을 분석하는 한·브라질 실무그룹을 설립하기로 합의했다.이 대통령은 지난달 30일에는 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 정상회담을 하고 2004년 발효한 한·칠레 자유무역협정(FTA)을 변화한 통상 환경에 맞춰 개선하기로 했다. 특히 리튬·구리 매장량 세계 1위인 칠레와 ‘광물자원 파트너십 MOU’를 체결해 연간 21억 달러(약 3조 300억원) 규모의 광물 수급 안정성을 확보하고 우리 기업의 현지 진출을 지원하는 제도적 기반을 구축했다는 평가다.이번 순방으로 이 대통령 취임 1년여 만에 러시아를 제외한 주요 20개국(G20) 회원국과의 양자 회담도 모두 마쳤다. 위 실장은 “2028년 우리의 G20 의장국 활동을 위한 지지 기반을 다졌다”고 평가했다.프랑크푸르트 김진아 기자