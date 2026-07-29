李대통령, 日구마모토 강진에 “부상자 빨리 회복하고 실종자 돌아오길”

李 “다카이치 리더십 아래 조속히 수습하길”
이재명 대통령은 29일 일본 구마모토에서 발생한 강진과 관련해 “다카이치 총리님의 리더십 아래 일본 정부와 국민이 힘을 모아 피해를 조속히 수습하고 일상을 회복하시길 바란다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “일본 구마모토현에서 발생한 강진으로 많은 인명과 재산 피해가 발생했다는 소식에 안타까움을 금할 수 없다”며 “이번 지진으로 희생되신 분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 애도를 표한다”고 적었다.
앞서 전날 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 규모 7.1의 강진이 발생했다. 지진 직후 발생한 화재 및 폭발 피해 등으로 다수의 사상자가 발생한 상태다.
이 대통령은 “부상자들께서 하루빨리 회복하시고, 실종되신 분들 모두가 무사히 가족의 품으로 돌아오시길 간절히 기원한다”며 “대한민국도 연대의 마음으로 늘 함께하겠다”고 했다.
강동용 기자
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