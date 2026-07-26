李대통령, 美샌프란서 브라질로 출국…“경제협력 강화하는 여정될 것”

美 1박 2일 일정 마치고 남미 3개국 순방길
미국·남미를 순방 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서의 일정을 마치고 브라질로 출국했다.
이 대통령은 1박 2일간 샌프란시스코에서 글로벌 빅테크 기업들이 참여하는 ‘AI(인공지능) 서밋’ 행사에서 ‘샌프란시스코 AI 서밋’을 발표하는 등 양국 AI 기업 간 협력을 고도화하는 데 주력했다. 청와대는 이를 통해 국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들이 총 9500억달러(약 1375조원) 규모의 반도체 분야 협력을 추진하기로 했다고 전했다.
이 대통령은 남미에서는 브라질·칠레·아르헨티나를 차례로 방문하며 핵심광물·공급망 관련 협력 강화를 모색할 계획이다.
26~29일에는 룰라 다시우바 브라질 대통령의 초청으로 브라질을 국빈 방문, 한-브라질 정상회담과 비즈니스 라운드 테이블 행사 등을 소화한다. 29일부터 이틀간은 칠레를 공식 방문하며 올해 출범한 칠레 신정부의 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 정상회담을 갖는다. 30일부터 다음 달 1일까지는 아르헨티나를 방문해 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 한다.
이 대통령은 출국에 앞서 엑스(X)를 통해 “정열과 풍요의 대륙 남미로 향한다”며 “브라질, 칠레, 아르헨티나는 남미 정치·경제·문화를 이끌어온 핵심 국가”라고 강조했다. 이어 “이번 순방은 대한민국의 실용외교의 지평을 남미로 넓히고, 미래 성장의 기반이 될 경제협력을 더욱 강화하는 뜻깊은 여정이 될 것”이라고 했다.
샌프란시스코 김진아·서울 강동용 기자
세줄 요약
- 샌프란시스코 AI 서밋 참석, 빅테크 협력 강조
- 9500억달러 반도체 협력 추진 계획 전언
- 브라질·칠레·아르헨티나 순방으로 경제외교 확대
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