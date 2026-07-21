李대통령, 23일 ‘부동산 대토론회’…교수·유튜버·국민 140명 참석

李, 23일 오전 100분간 대토론회 주재
구독자 129만명 보유 최영민씨도 참석
이재명 대통령이 오는 23일 주재하는 ‘부동산 대토론회’에는 정부 관료와 전문가, 국민 등 140명이 참석한다.
청와대는 이 대통령이 23일 오전 10시부터 11시 40분까지 100분간 ‘부동산 정책 국민 대토론회’를 직접 주재한다고 21일 전했다.
토론회는 이 대통령의 모두발언을 시작으로 이형일 재정경제부 1차관의 ‘사전 의견수렴 결과’ 발표, 공급·금융·세제 등 주요 주제별 전문가 발제, 자유 토론, 이 대통령 마무리 발언 순으로 진행된다.
정부 측에서는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재경부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 35명이 참석한다. 학계에선 진미윤 명지대 부동산대학원 주임교수, 강성훈 한양대 정책학과 교수, 진창하 한양대 경제학부 교수 등 10명이 자리한다.
연구소 및 부동산시장 전문가 그룹에서는 김영도 금융연구원 선임연구위원, 오종현 한국조세재정연구원 조세연구본부장, 윤지해 부동산114 리서치랩장 등 15명이 의견을 개진한다. 언론계에서는 전경하 서울신문 논설위원, 안장원 중앙일보 부동산 선임기자, 이지용 매일경제 부동산부장 등 5명이 배석한다.
부동산협회와 업계에선 김성은 대한주택건설협회 중앙회장, 이진 한국디벨로퍼협회 정책연구실장, 조항신 금융투자협회 본부장 등 20명이 나선다. 인플루언서·부동산·맘카페에선 구독자 129만명을 보유한 유튜브 채널 ‘재테크 읽어주는 파일럿’을 운영하는 최영민씨와 유튜브 ‘채부심’을 운영하는 채상욱씨, 권기헌 도시개발연구소 이사 등 12명이 자리를 함께한다.
시민단체에서는 김현동 참여연대 조세재정개혁센터 실행위원, 최하은 민달팽이유니온 활동가, 조정흔 경제정의실천시민연합 토지주택위원장 등 4명이 참석자 명단에 이름을 올렸다. 아울러 서울·경기·인천·세종 등 지자체별 현직 공인중개사 10명과 국민의견수렴 홈페이지를 통해 참여를 신청한 일반 국민 29명도 목소리를 낼 예정이다.
이 대통령은 이날 주재한 국무회의에서 부동산 대토론회와 관련해 “망국적 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적인 경제 발전으로 나아가기 위해 국민의 목소리를 겸허히 경청하고 그 속에서 실현 가능한 대안을 만들어 보겠다”고 밝혔다.
강동용 기자
세줄 요약
- 대통령 주재 부동산 국민 대토론회 개최
- 정부·전문가·국민 140명 참석 예정
- 공급·금융·세제 해법 집중 논의
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