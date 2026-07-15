정치 대통령 [포토] ‘청와대 구내식당 오찬’ 이 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/07/15/20260715800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-15 17:03 입력 2026-07-15 17:03 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 이재명 대통령, 청와대 구내식당 오찬이재명 대통령이 15일 청와대 여민관 구내식당에서 직원 격려 오찬을 하기 위해 식판에 음식을 받고 있다. 2026.7.15 청와대 제공 이미지 확대 이재명 대통령, 청와대 구내식당 오찬이재명 대통령이 15일 청와대 여민관 구내식당에서 직원 격려 오찬을 하고 있다. 2026.7.15 청와대 제공 이미지 확대 이재명 대통령, 구내식당 직원들과 기념촬영이재명 대통령이 15일 청와대 여민관 구내식당에서 오찬 후 식당 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.15 청와대 제공 이재명 대통령이 15일 청와대 여민관 구내식당에서 직원 격려 오찬을 하기 위해 식판에 음식을 받고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지