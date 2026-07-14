“초고가 주택 보유부담 강화는 1번”… 李대통령, 유튜브 실시간 여론조사

90%가 1번 보고에 “공감대 형성”

초고가 기준 묻자 30억 답변 우세

李 “분당 아파트 팔려 이제 집 없어”

이미지 확대 14일 서울 서초구 한 부동산중개업소 앞에 부동산 세금 관련 안내문이 붙어 있는 모습. 2026.7.14.

연합뉴스

세줄 요약 국무회의 생중계 중 유튜브 댓글 여론조사 진행

초고가 1주택 보유세 강화에 90%가 찬성 응답

기준 금액 조사서 30억원 응답 다수 확인

2026-07-15 4면

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“초고가 주택 보유세 부담 강화는 1번, 아니면 2번.”이재명 대통령이 14일 국무회의 생중계 도중에 유튜브 채널의 실시간 댓글 기능을 활용해 ‘초고가 1주택자 보유세 부담 강화’에 대한 ‘깜짝 여론조사’를 진행했다.이 대통령은 유튜브 시청자를 향해 “실거주 1주택 때문에 고통을 받으면 안 된다는 생각에는 다들 공감하는데, 소위 ‘똘똘한 한 채’나 100억원 이상 하는 초고가 집에 대해 똑같이 (부담을 지우는 것이) 맞느냐는 데에는 논란이 있다”면서 “초고가 주택에 대해서는 차별적으로 (더 많은) 부담을 시키는 게 좋겠다고 생각하시면 1번을, 그게 아니라고 생각하시면 2번을 눌러주시면 좋겠다”고 제안했다. 그러자 댓글 창에는 숫자 1이 적힌 답변이 연달아 올라왔다. 댓글 답변을 체크한 임기근 국무조정실장은 “90%가량이 1번”이라고 보고했다. 이 대통령은 “초고가 주택에 대한 부담 강화에 대체적인 공감대가 형성된 것으로 보인다”고 평가했다.이어 이 대통령은 “얼마 정도면 초고가 주택으로 분류하기에 적정한지도 조사해 보자”라며 “10억원 이상이면 ‘1’, 20억원 이상이면 ‘2’, 30억원 이상이면 ‘3’을 눌러 달라”고 했다. 두 번째 댓글 여론조사 결과에 대해 임 실장이 “30억을 기준으로 써 준 분들이 많다”고 했다. 그러자 이 대통령은 웃음을 보인 뒤 “30억이면 너무 가혹한데. 30억이면 공시지가로는 10억원대밖에 안 되는 것이 아닌가. 의외다. 한 50억원 할 줄 알았는데”라고 말했다. 이에 김용범 청와대 정책실장이 “20억원으로 답한 사람들도 많다”고 언급했다. 그러자 이 대통령은 다시 웃으면서 “20억원으로 하면 우리 큰일 난다”고 했다. 국민의 보유세 부담이 너무 커질 수 있다는 의미다.이어 이 대통령은 “나는 이제 집이 없다”고 했다. 그러면서 김혜경 여사와 공동 소유한 경기 성남시 분당구 아파트의 매각 계약이 곧 완료될 것이라고 공개했다. 이 대통령은 지난 2월 부동산 시장 정상화의 의지로 1998년 3억 6000만원에 매입해 28년간 보유해온 이 아파트를 매물로 내놨다. 이 아파트는 수일 내에 본계약을 앞둔 것으로 전해졌다. 해당 아파트는 1기 신도시 재건축 선도지구로 지정됐고 최근 실거래 평균가는 27억대다.세종 조중헌·서울 김진아 기자