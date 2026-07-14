“초고가 주택 보유부담 강화는 1번”… 李대통령, 유튜브 실시간 여론조사

90%가 1번 보고에 “공감대 형성”
초고가 기준 묻자 30억 답변 우세
李 “분당 아파트 팔려 이제 집 없어”
“초고가 주택 보유세 부담 강화는 1번, 아니면 2번.”
이재명 대통령이 14일 국무회의 생중계 도중에 유튜브 채널의 실시간 댓글 기능을 활용해 ‘초고가 1주택자 보유세 부담 강화’에 대한 ‘깜짝 여론조사’를 진행했다.
이 대통령은 유튜브 시청자를 향해 “실거주 1주택 때문에 고통을 받으면 안 된다는 생각에는 다들 공감하는데, 소위 ‘똘똘한 한 채’나 100억원 이상 하는 초고가 집에 대해 똑같이 (부담을 지우는 것이) 맞느냐는 데에는 논란이 있다”면서 “초고가 주택에 대해서는 차별적으로 (더 많은) 부담을 시키는 게 좋겠다고 생각하시면 1번을, 그게 아니라고 생각하시면 2번을 눌러주시면 좋겠다”고 제안했다. 그러자 댓글 창에는 숫자 1이 적힌 답변이 연달아 올라왔다. 댓글 답변을 체크한 임기근 국무조정실장은 “90%가량이 1번”이라고 보고했다. 이 대통령은 “초고가 주택에 대한 부담 강화에 대체적인 공감대가 형성된 것으로 보인다”고 평가했다.
이어 이 대통령은 “얼마 정도면 초고가 주택으로 분류하기에 적정한지도 조사해 보자”라며 “10억원 이상이면 ‘1’, 20억원 이상이면 ‘2’, 30억원 이상이면 ‘3’을 눌러 달라”고 했다. 두 번째 댓글 여론조사 결과에 대해 임 실장이 “30억을 기준으로 써 준 분들이 많다”고 했다. 그러자 이 대통령은 웃음을 보인 뒤 “30억이면 너무 가혹한데. 30억이면 공시지가로는 10억원대밖에 안 되는 것이 아닌가. 의외다. 한 50억원 할 줄 알았는데”라고 말했다. 이에 김용범 청와대 정책실장이 “20억원으로 답한 사람들도 많다”고 언급했다. 그러자 이 대통령은 다시 웃으면서 “20억원으로 하면 우리 큰일 난다”고 했다. 국민의 보유세 부담이 너무 커질 수 있다는 의미다.
이어 이 대통령은 “나는 이제 집이 없다”고 했다. 그러면서 김혜경 여사와 공동 소유한 경기 성남시 분당구 아파트의 매각 계약이 곧 완료될 것이라고 공개했다. 이 대통령은 지난 2월 부동산 시장 정상화의 의지로 1998년 3억 6000만원에 매입해 28년간 보유해온 이 아파트를 매물로 내놨다. 이 아파트는 수일 내에 본계약을 앞둔 것으로 전해졌다. 해당 아파트는 1기 신도시 재건축 선도지구로 지정됐고 최근 실거래 평균가는 27억대다.
세종 조중헌·서울 김진아 기자
세줄 요약
- 국무회의 생중계 중 유튜브 댓글 여론조사 진행
- 초고가 1주택 보유세 강화에 90%가 찬성 응답
- 기준 금액 조사서 30억원 응답 다수 확인
2026-07-15 4면
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