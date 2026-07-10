[포토] ‘몽골 서울의 거리’ 이 대통령 부부

1 / 11 이미지 확대 이재명 대통령 부부, 몽골 ‘서울의 거리’ 방문 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. ‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 몽골 ‘서울의 거리’ 방문 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. ‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 몽골 ‘서울의 거리’ 방문 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 시민들과 인사하고 있다. ‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 몽골 ‘서울의 거리’ 방문 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 어린이들과 인사하고 있다. ‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 몽골 ‘서울의 거리’ 방문 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 기념촬영을 하고 있다. ‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 몽골 ‘서울의 거리’ 방문 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 떡볶이를 먹고 있다. ‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 몽골 ‘서울의 거리’ 방문 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’ 한국 식당에서 저녁 식사를 하고 있다. ‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 환영식 도착한 이재명 대통령 부부 몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 수흐바타르 광장에서 열린 공식 환영식에서 화동들과 인사하고 있다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 악수하는 한-몽골 정상 이재명 대통령과 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령이 9일(현지시간) 울란바타르 한 호텔에서 한-몽골 비즈니스 포럼을 마친 후 인사하고 있다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 환담하는 한-몽골 정상 부부 몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 정부청사 게르에서 오흐나 후렐수흐 대통령, 롭상도르지 벌러르체첵 여사와 환담하고 있다. 2026.7.10 공동취재 제공

이미지 확대 한-몽골 정상 부부몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 정부청사 게르에서 오흐나 후렐수흐 대통령, 롭상도르지 벌러르체첵 여사와 환담 전 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.10 공동취재 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다.‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다.온라인뉴스부