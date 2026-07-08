[포토] ‘노 젓기 응원’ 이 대통령

1 / 5 이미지 확대 이재명 대통령, 한-노르웨이 정상회담 이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 열린 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리와의 정상회담에서 발언 중 노르웨이 축구대표팀의 ‘바이킹 노 젓기’ 응원을 따라 하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 한-노르웨이 정상회담 이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 열린 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리와의 정상회담에서 발언 중 엄지 손가락을 들어보이고 있다. 2026.7.8 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 노르웨이 총리 이재명 대통령과 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리가 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

앙카라 연합뉴스

이미지 확대 한-노르웨이 정상회담 이재명 대통령과 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리가 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스

이미지 확대 한-노르웨이 정상회담이재명 대통령과 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리가 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스

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이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 열린 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리와의 정상회담에서 발언 중 노르웨이 축구대표팀의 ‘바이킹 노 젓기’ 응원을 따라 하고 있다.온라인뉴스부