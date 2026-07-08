정치 대통령 [포토] ‘노 젓기 응원’ 이 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/07/08/20260708800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-08 16:14 입력 2026-07-08 16:14 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 이재명 대통령, 한-노르웨이 정상회담이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 열린 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리와의 정상회담에서 발언 중 노르웨이 축구대표팀의 ‘바이킹 노 젓기’ 응원을 따라 하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 한-노르웨이 정상회담이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 열린 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리와의 정상회담에서 발언 중 엄지 손가락을 들어보이고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령과 노르웨이 총리이재명 대통령과 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리가 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 앙카라 연합뉴스 이미지 확대 한-노르웨이 정상회담이재명 대통령과 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리가 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이미지 확대 한-노르웨이 정상회담이재명 대통령과 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리가 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. 2026.7.8 연합뉴스 이재명 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한 호텔에서 열린 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리와의 정상회담에서 발언 중 노르웨이 축구대표팀의 ‘바이킹 노 젓기’ 응원을 따라 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지