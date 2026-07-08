강훈식, 호우 대비 상황 점검…“李 부재에도 빈틈없이 대응”

강훈식 비서실장, 국가위기관리센터 찾아

“李대통령은 늘 재난 대응의 중요성 강조”

이미지 확대 강훈식 대통령 비서실장이 8일 국가위기관리센터에서 호우 대비 상황을 점검하고 있다. 엑스 캡처

세줄 요약 국가위기관리센터 찾아 호우 대비 점검

대통령 부재 중에도 빈틈없는 대응 강조

전국 최대 200㎜ 비 예보, 안전 당부

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강훈식 대통령 비서실장은 8일 국가위기관리센터를 찾아 “대통령께서 (순방으로) 자리를 비우신 동안에도 긴장을 늦추지 않고 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.강 실장은 이날 엑스(X)에서 “오늘 국가위기관리센터를 찾아 호우 대비 상황을 점검했다”며 이같이 말했다.그는 “최근에는 마치 스콜처럼 짧은 시간에 많은 비가 쏟아지는 일이 잦아졌고 예측도 어렵다”며 “변화하는 기후 환경과 기상 상황에도 정부는 빈틈없이 대응할 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 강조했다.이어 “직원들에게 오늘 저녁부터 내일까지 기상 상황을 한순간도 놓치지 말고 예의주시하며 어떤 상황에도 즉시 대응할 수 있도록 만반의 준비를 갖춰달라고 했다”고 전했다.강 실장은 “대통령께서는 늘 재난 대응의 중요성을 강조하신다”며 “국가위기관리센터장에게도 시간과 장소, 연락 수단에 구애받지 말고 상황이 발생하면 언제든 즉시 보고할 것을 지시했다”고 했다.국민들을 향해선 “내일까지 전국에 최대 200㎜ 이상의 많은 비가 예보돼 있고 일부 지역에는 시간당 최대 50㎜에 이르는 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망된다”며 “비가 집중되는 시간에는 하천변과 지하공간, 저지대 출입을 삼가고 기상 정보와 재난 안내를 수시로 확인해 안전을 최우선으로 살펴달라”고 요청했다.그러면서 “정부는 이번 비가 완전히 그칠 때까지 끝까지 긴장을 늦추지 않겠다”며 “국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 적었다.강동용 기자