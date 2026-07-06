[속보] 李 대통령 지지율 47%…민주 43%·국힘 40.3% [리얼미터]

세줄 요약 대통령 국정 지지율 47.0%로 소폭 반등

부정 평가는 49.2%로 여전히 우세 유지

민주당 43.0%, 국민의힘 40.3%로 격차 확대

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 2026.7.3 연합뉴스

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이재명 대통령의 국정 수행 긍정 평가가 7주 만에 내림세를 멈추고 소폭 반등한 여론조사 결과가 나왔다.6일 여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 지난 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 7월 1주 차 주간 집계 결과, 이 대통령 취임 57주 차 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다.지난주와 비교하면 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 내렸다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. ‘잘 모름’은 2.2%다. 주간 집계 기준 부정 평가가 긍정 평가를 앞서는 흐름은 6월 3주 차부터 3주째 이어졌다.권역별로 부산·울산·경남에서 긍정 평가가 3.5%p 오른 46.7%를 기록하며 상승폭이 가장 컸고, 서울은 3.1%p 오른 43.2%, 전남광주·전북은 1.7%p 오른 74.8%를 나타냈다. 반면 인천·경기는 2.4%p 내린 44.0%였다.연령대별로는 30대(4.3%p)와 60대(2.6%p), 70대 이상(1.8%p)에서 오른 반면 20대(4.2%p)와 40대(1.1%p)에서 내렸다.같은 기관이 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 민주당이 전주 대비 2.0%p 오른 43.0%, 국민의힘이 1.7%p 내린 40.3%를 기록했다. 이어 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다.민주당이 3주 연속 상승하고 국민의힘이 3주 연속 하락하면서 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌지만 3주째 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 주간 집계에서 민주당이 국민의힘을 앞선 것은 6월 1주 차(민주 41.8%·국민의힘 41.1%) 이후 4주 만이다.대통령 국정 수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정 수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.문경근 기자