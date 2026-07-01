李 “뜻 같이 하는 사람들, 힘 모아야” 文 “李정부 성공 위해 힘껏 돕겠다”

李, 文과 청와대서 취임 후 첫 오찬 회동

李 “내부 단합·외연 확장 노력해야”

文 “당내 단합이 국민 통합 출발점”

이미지 확대 이재명 대통령과 문재인 전 대통령 이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 오찬에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 문재인 전 대통령 이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 오찬 회동을 하고 있다.

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세줄 요약 취임 후 첫 문재인 전 대통령 오찬 회동

민주 진영 단합과 외연 확장 필요성 강조

문 전 대통령, 이재명 정부 성공 지원 약속

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이재명 대통령은 1일 문재인 전 대통령과 만나 “우리 모두 함께 뜻을 같이 하는 사람들이 힘을 모으고, 또 그 기반 위에서 우리가 구조적 다수를 향해서 좀 확장할 수 있도록 노력하겠다”며 ‘민주 진영 내 통합’과 ‘외연 확장’을 강조했다. 문 전 대통령은 “이재명 정부의 성공을 위해 내가 할 일이 있다면 힘껏 돕겠다”고 약속했다.이 대통령은 이날 청와대 상춘재에서 취임 후 처음으로 문 전 대통령과 오찬 회동을 했다. 이 대통령은 인사말을 통해 “우리는 개인 사업을 하거나 사적인 이유로 일을 하는 게 아니다. 우리가 집권해서 모두를 대표해서 모두를 위한 정치를, 행정을 해야 한다”며 “그러려면 내부의 단합도 매우 중요하다”고 강조했다.이어 “그리고 끊임없이 외연을 확장하고 구조적 다수를 만들기 위해서 노력해야 되고, 거기서 끊임없이 성과를 내야 그게 뒷받침되는 것”이라며 “이 두 가지를 잘 조화롭게 해야 된다고 생각한다”고 했다.문 전 대통령도 “이재명 정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민 통합”이라며 “지금까지 이재명 정부가 거둔 성과 위에서 더 큰 성과로 나아가기 위해서 꼭 필요한 일”이라고 짚었다.그러면서 “국민 통합으로 나아가려면 역시 당내의 단합이 출발점”이라며 “민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주 개혁 진영 그리고 빛의 혁명을 함께했던 세력들과의 더 큰 단합을 이루어내야 국민들의 마음을 하나로 모을 수 있다”고 했다.문 전 대통령은 “이런 일을 해낼 수 있는 사람이 지금 대한민국에서는 우리 이재명 대통령 뿐”이라며 “그런 만큼 좀 더 큰 리더십을 발휘하셔서 정말 모두의 대통령이라는 꿈을 반드시 이루시기를 바라겠다”고 말했다.이 대통령과 문 전 대통령은 두 정부의 성과를 평가하고 국정 현안에 대해서도 의견을 나눴다. 문 전 대통령은 “내란 종식, 국가 정상화, 민주주의와 국격 회복. 이런 아주 중대한 과제들을 빠른 시일 내에 해낸 것만 해도 아주 큰 업적”이라며 한미 관세 협상 타결, 중동 전쟁 대응, 거시경제 지표 개선, 공급망 관리 등 이재명 정부의 성과를 열거했다.특히 문 전 대통령은 이재명 정부가 지난달 29일 발표한 서남권 반도체 투자 등의 3대 메가프로젝트를 높게 평가했다. 그는 “지역균형발전은 역대 민주 정부가 아주 중요한 국정 목표로 세우고 많은 노력을 기울였지만 수도권으로의 집중을 막지 못했다”며 “우리 이 대통령께서 지역균형발전 정책에 더욱 박차를 가하셨다”고 말했다.문 전 대통령은 “대통령님께서 근래 말씀하셨던 데 이재명 정부가 김대중·노무현·문재인 정부의 성과를 잇고 또 부족했던 부분들은 더 크게 채워서 반드시 성공한 정부가 되기를 기원한다”고 밝혔다.이에 이 대통령은 “(문 전) 대통령님께서 5년 동안 만들었던 성과들이 엄청 많이 훼손됐다”며 “그것을 정상화하는 과정, 그 정상화한 위에 우리가 해야 될 과제들을 동시에 하고 있다”고 설명했다. 이어 “우리 (문 전) 대통령께서 하신 일과 노무현 대통령, 김대중 대통령께서 만든 것이 정말로 역사적으로 평가받을 큰 성과”라고 했다. 또한 3대 메가프로젝트는 문재인 정부 등 전임 민주 정부의 성과를 계승한 것이라고 화답했다.한편 문 전 대통령은 인사말 말미에 “지금 대통령의 어떤 일정이 좀 너무나 격무라고 보여진다”며 “아마도 청와대 참모들도, 부처 장관들도 아주 힘이 들 것 같다”고 해 웃음을 자아냈다. 그러면서 “대통령의 건강은 대통령 개인의 것이 아니고 공공재라는 말도 있지 않은가”라며 “이제는 좀 한숨 돌리면서 일정 관리나 건강 관리를 좀 더 잘해 주셨으면 좋겠다”고 당부했다.박기석 기자