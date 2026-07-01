李대통령, 15일부터 2차 부처 업무보고… 국민참관단도 함께한다

1차 업무보고 내용 이행 점검 차원

200명 참관단도 보고 받고 질의

이미지 확대 축사하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 15~21일 청와대서 2차 부처 업무보고 진행

200여명 국민참관단 참여, 국민참여형 도입

민생정책 성과·이행 점검, 전 과정 생중계

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이재명 대통령이 오는 15일부터 21일까지 청와대에서 총 9회에 걸쳐 2차 생중계 부처 업무보고를 한다고 청와대가 1일 밝혔다. 이번 업무보고에는 200여명의 국민참관단도 참석한다.청와대는 이날 이같은 일정을 밝히며 “이번 업무보고는 지난 연말에 실시했던 부처 업무보고 당시 각 부처가 보고한 내용들이 제대로 이행되고 있는지 점검하기 위해서 마련됐다”고 했다. 이어 “국민 삶의 실질적 변화를 위해 추진되고 있는 민생체감 정책들의 성과와 향후 계획을 국민께 상세히 알리기 위함”이라고 부연했다.업무보고 대상은 국무조정실, 19부 6처 18청 7위원회를 포함해 국민체감형 민생 사업을 추진하는 140개 공공기관이다. 구조개혁을 포함한 개혁 과제, 지방주도 성장 과제, 국가 정상화 과제들에 대한 추진 상황도 다뤄질 예정이다.지난 업무보고가 부처를 대상으로 진행됐던 것과 달리 이번에는 국민참관단이 함께한다. 청와대는 “대통령과 함께 주권자인 국민이 직접 업무보고를 받고, 궁금한 점을 묻는 국민참여형 업무보고 방식이 새롭게 도입됐다”고 밝혔다. 국민참관단은 이날부터 6일까지 이 대통령의 페이스북·유튜브·X·인스타그램 등을 통해 모집한다.이 대통령은 이날 엑스에 국민참관단을 모집하며 “이번 업무보고는 일방적으로 성과를 발표하는 것이 아닌, 국민 여러분과 함께 정책의 성과를 확인하고 앞으로의 국정 방향을 논의하는 자리”라고 강조했다.이번 업무보고는 지난번과 마찬가지로 KTV를 통해 전 과정 생중계된다.박기석 기자