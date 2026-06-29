靑, 유시민 ‘재건축론’에 “증축·재건축·재개발 결정하는 건 국민”

홍익표 “우리끼리 논쟁보다는 국민 의견 들어야”
李·文 회동엔 “민주진영 내 정치통합이 과제”
홍익표 청와대 정무수석은 29일 유시민 작가의 ‘재건축론’에 대해 “증축, 재건축, 재개발을 결정하는 것은 정치권이 아니라 국민”이라며 우회적으로 반박했다.
홍 수석은 이날 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “유 작가의 발언이 굉장히 영향력이 큰 부분은 있지만, 그 한 분의 발언에 저희가 일일이 대응하기는 참 그렇다”면서도 이같이 밝혔다.
홍 수석은 “대통령께서 ‘정치를 정치인이 하는 것 같지만 국민이 한다’고 늘 얘기하시지 않는가”라며 “국민들이 어떤 것을 바라고 있는지, 그리고 대한민국의 미래를 열 때 무엇이 필요한지를 고민해 보면서 우리끼리의 논쟁보다는 국민들의 의견을 듣는 과정이 필요한 것 같다”고 전했다.
아울러 홍 수석은 이 대통령의 지지율 하락 원인이 더불어민주당 코어 지지층의 실망에 있다는 김어준씨의 주장에 대해선 “일정 부분 맞다”면서도 “중도층과 코어 지지층 양측에서 다 빠지는 것이기 때문에 이 현상을 코어 지지층만의 문제, 중도층만의 문제로 보면 안 된다”고 짚었다.
앞서 유 작가는 지난 26일 김어준씨의 유튜브 채널에서 이재명 대통령의 포용·통합 기조에 대해 “이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다”며 “대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다”고 지적했다.
특히 “(재건축 과정에서) 비평 공론장에 철거 전문을 투입했다”며 “코어 지지층인 민주개혁 진영의 정상 세포들을 이들이 공격한 것”이라며 민주당 구주류인 친노(친노무현)·친문(친문재인) 세력에 대한 공격을 비판했다.
홍 수석은 이 대통령과 문 전 대통령의 오는 1일 회동 취지에 대해 “이제는 대체불가의 대한민국을 만들기 위한 도전과 도약의 시기인데 그런 측면에서 전직 대통령과 지혜를 나누는 게 첫 번째”라며 “두 번째는 사회적 통합, 우리 민주 진영 내에서의 정치적 통합 문제”라고 설명했다.
특히 진영 내 통합과 관련해선 “대통령께서도 ‘동지들 간의 사용 언어를 주의해야 한다’는 말씀을 하셨다”며 “그런 측면에서 문 전 대통령에 대한 불필요한 조롱과 멸칭은 잘못된 것”이라고 지적했다.
그러면서 “이 대통령이야말로 그런 조롱과 멸시의 대상이었다”며 “두 분 대통령이 그런 조롱과 멸시를 함께 경험했던 정치인이기 때문에 이런 일이 반복돼서는 안 되고, 확대돼서는 안 된다는 생각을 함께 가지고 계신다고 생각한다”고 했다.
박기석 기자
세줄 요약
- 유시민 재건축론에 대한 홍익표 수석 반박
- 증축·재건축·재개발 결정 주체는 국민 강조
- 지지율 하락 원인, 코어·중도 동반 이탈 지적
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