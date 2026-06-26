李 대통령 지지율 6%p 하락해 51%…민주 41%·국힘 27% [한국갤럽]

세줄 요약 대통령 지지율 2주 만에 6%p 하락

부정 평가 41%로 처음 40%대 진입

정당 지지도 민주당 41%·국힘 27%

이미지 확대 수석보좌관회의, 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스

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이재명 대통령의 국정지지율이 2주 사이 6%포인트(p) 하락한 51%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.한국갤럽이 지난 23~25일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 조사한 결과다. 한국갤럽은 6·3 지방선거 이후 이날 처음으로 주례 여론조사 결과를 발표했으며, 이러한 지지율은 한국갤럽 조사에서 최저치다.‘잘못하고 있다’는 응답은 직전 조사 대비 6%p 오른 41%로, 한국갤럽 조사에서 이 대통령에 대한 부정 평가가 처음으로 40%대로 진입했다.응답자의 7%는 의견을 유보했다.직무 수행에 대해 긍정적으로 평가한 응답자들은 ‘외교’(24%)를 가장 큰 이유로 꼽았다. ‘경제·민생’(15%), ‘전반적으로 잘한다’(8%), ‘서민 정책·복지’(7%) 등이 뒤를 이었다.부정 평가의 이유로는 ‘경제·민생·고환율’(15%)이 가장 높았다. 이어 ‘부동산 정책’, ‘부실·부정선거·선관위 문제’가 각각 10%로 나타났다.정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 27%로 나타났다. 민주당 지지도는 직전 조사와 동률이었으며, 국민의힘은 2%p 하락했다.이어 조국혁신당(2%), 개혁신당(4%), 진보당(1%)의 순이었고, 무당층은 23%로 조사됐다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.김소라 기자