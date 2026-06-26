김용범, ‘반도체·데이터센터·피지컬AI 투자’ 예고 “숫자 워낙 커서 낯설 것”

金 “정부가 회사 쥐어짜서 만드는 것 아냐”
김용범 청와대 정책실장이 오는 29일 이재명 대통령이 주재하는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민 보고회’에서 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI·로봇에 대한 대규모 투자 발표가 있을 것이라고 예고했다.
김 실장은 26일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 29일 보고회에 대해 “반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI·로봇 등 3대 분야에 정부와 기업들이 같이 노력해서 만든 프로그램들을 설명하는 자리”라고 말했다. 이어 “아마 나오는 숫자들이 매우 낯설 것”이라고 했다.
김 실장은 “워낙 규모들이 크니까 ‘이게 진짜냐’부터 시작해서 논쟁이 더 격화될 것으로 본다”며 “‘왜 이렇게 큰 숫자가 나오는지’는 발표하는 기업들이 설명을 할 것”이라고 전했다.
김 실장은 “혹자는 정부가 회사들을 쥐어짜서 만드는 게 아니냐고 하는데 (투자 주체가) 세계 1등, 2등 기업들이다. 쥐어짠다고 하는 기업들은 아니다”라며 “지역별로 릴레이로 가서 보고대회를 할 것”이라고 설명했다.
이 대통령이 오는 29일 청와대에서 주재하는 국민 보고회에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등의 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯한 호남·충청권 투자 계획이 공개될 것으로 알려졌다.
박기석 기자
세줄 요약
- 29일 국민 보고회서 3대 메가프로젝트 공개 예고
- 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 투자 설명 전망
- 대규모 숫자 제시, 지역별 릴레이 보고회 추진
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지