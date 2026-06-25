정치 대통령 6·25전쟁 76주년 기념식 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/06/26/20260626005002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-25 18:10 입력 2026-06-25 18:10 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6·25전쟁 76주년 기념식 참석 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 참전유공자들과 함께 태극기를 흔들며 ‘6·25의 노래’를 제창하고 있다.뉴스1 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 참전유공자들과 함께 태극기를 흔들며 ‘6·25의 노래’를 제창하고 있다. 뉴스1 2026-06-26 5면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지