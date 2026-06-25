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6·25전쟁 76주년 기념식 참석

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수정 2026-06-25 18:10
입력 2026-06-25 18:10
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6·25전쟁 76주년 기념식 참석
6·25전쟁 76주년 기념식 참석 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 참전유공자들과 함께 태극기를 흔들며 ‘6·25의 노래’를 제창하고 있다.
뉴스1


이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 참전유공자들과 함께 태극기를 흔들며 ‘6·25의 노래’를 제창하고 있다.

뉴스1
2026-06-26 5면
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