이미지 확대 6·25전쟁 76주년 기념식 참석 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 참전유공자들과 함께 태극기를 흔들며 ‘6·25의 노래’를 제창하고 있다.

뉴스1

2026-06-26 5면

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 참전유공자들과 함께 태극기를 흔들며 ‘6·25의 노래’를 제창하고 있다.뉴스1