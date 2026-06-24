정치 대통령 [포토] K9A1 탑승한 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/06/24/20260624800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-24 15:16 입력 2026-06-24 15:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 K9A1 자주포에 탑승해 K-6 중기관총을 조준하고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 연평도 평화전망대에서 망원경으로 북측 지역을 살펴보고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 연평도 평화전망대에서 경계작전 현황에 대한 보고를 받고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 K15 경기관총 사격을 하고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 K15 경기관총 사격 후 표적지를 확인하고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 열린 장병들과의 오찬에서 식판에 음식을 담고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 열린 장병들과의 오찬에서 음식을 배식받고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 열린 장병들과의 오찬에서 격려사를 하고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 해병대 연평부대 방문이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 장병들과 인사하고 있다. 2026.6.24 청와대통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 장병들과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.24 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스 이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 K9A1 자주포에 탑승해 K-6 중기관총을 조준하고 있다. 청와대통신사진기자단 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지