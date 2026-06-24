정치 대통령 [포토] 김혜경 여사와 정은혜 작가 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/06/24/20260624800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-24 13:35 입력 2026-06-24 13:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 김혜경 여사와 정은혜 작가김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 정은혜 작가와 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.24 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사와 베르나르 베르베르김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 소설가 베르나르 베르베르와 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.24 청와대통신사진기자단 이미지 확대 서울국제도서전 찾은 김혜경 여사김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령의 책을 들고 있다. 2026.6.24 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사, 서울국제도서전 관람김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 전시물을 보고 있다. 2026.6.24 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사, 서울국제도서전 관람김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 전시물을 보고 있다. 2026.6.24 청와대통신사진기자단 이미지 확대 서울국제도서전 찾은 김혜경 여사김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 관람 후 책을 구매하고 있다. 2026.6.24 청와대통신사진기자단 이미지 확대 김혜경 여사, 서울국제도서전 관람김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 참가업체 관계자와 대화하고 있다. 왼쪽은 최휘영 문화체육관광부 장관. 2026.6.24 청와대통신사진기자단 김혜경 여사가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 정은혜 작가와 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지